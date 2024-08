Zirl II hält in Absam in der ersten Hälfte gut mit – aber dann gibt es doch eine Packung!

Details Dienstag, 13. August 2024 00:33

In der 2. Klasse Mitte hatte der FC Zirl II zum Auftakt der Meisterschaft 2024/25 bei der sehr starken Elf des SV Absam II im Finish keine Chance und unterlag mit 1:7. Ganz oben steht aber Thaur II nach einem 7:0 bei der SPG Innsbruck West. Eine Momentaufnahme – in einer Woche kann man dann schon mehr sagen wie die Aktien in der laufenden Saison stehen werden.

Frühe Führung durch Lukas Jozak

Kaum war das Spiel angepfiffen, zeichnete sich bereits ab, dass der SV Absam 1b die spielbestimmende Mannschaft sein würde. In der 26. Minute eröffnete Lukas Jozak den Torreigen und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Die Abwehr von FC Zirl 1b war sichtlich überfordert, und nur sieben Minuten später folgte das nächste Tor. Sandro Trentinaglia erhöhte in der 33. Minute auf 2:0, was die Überlegenheit des SV Absam 1b weiter unterstrich.

Ein Hoffnungsschimmer keimte für den FC Zirl 1b in der 35. Minute auf, als Lorenz Peer einen Treffer erzielte und den Spielstand auf 2:1 verkürzte. Doch die Freude währte nicht lange. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, stellte Hannes Schallhart den Zwei-Tore-Vorsprung für den SV Absam 1b wieder her und brachte seine Mannschaft mit einem 3:1 in die Pause.

Igor Stevanovic glänzt mit Doppelpack

Die zweite Halbzeit begann ebenso druckvoll wie die erste. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Igor Stevanovic das 4:1 für den SV Absam 1b und sorgte damit für eine Vorentscheidung. FC Zirl 1b wirkte zunehmend demoralisiert, und die Defensivfehler häuften sich. In der 52. Minute unterlief Jakob Schönherr ein unglückliches Eigentor, wodurch der Spielstand auf 5:1 erhöht wurde.

Die Mannschaft aus Absam ließ nicht locker und wollte das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben. In der 58. Minute traf Antonio Skocibusic zum 6:1 und stellte damit die Weichen endgültig auf Sieg. Der FC Zirl 1b hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen und beschränkte sich darauf, weiteren Schaden zu vermeiden.

Den Schlusspunkt der Partie setzte erneut Igor Stevanovic, der in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages das 7:1 markierte. Das Team aus Absam spielte die letzten Minuten souverän herunter und konnte den klaren Sieg sicher nach Hause bringen. Als der Schlusspfiff ertönte, war der Jubel groß: Der SV Absam 1b hatte eindrucksvoll seine Ambitionen für die neue Saison unter Beweis gestellt.

Gerhard Gstettner, Trainer FC Zirl II: „Nachdem der FC Raiffeisen Zirl seine jungen Spieler der letztjährigen 1b in die Kampfmannschaft "geschoben" hat, treten sie heuer mit einer stark verjüngten Mannschaft an. Dennoch konnten wir in der ersten Halbzeit gut mithalten und lagen zur Pause 3:1 hinten. Bei der Hitzeschlacht (35 Grad) war der spielerische Teil in der zweiten Halbzeit etwas schwächer. Die 1b des SV Absam war klar die bessere Mannschaft und gewann verdient. Wir haben noch einiges an Arbeit vor uns. Die U18 Spieler und das gesamte Team, muss, wie die KM1 noch zusammenfinden!“

2. Klasse Mitte: Absam 1b : Zirl 1b - 7:1 (3:1)

80 Igor Stevanovic 7:1

58 Antonio Skocibusic 6:1

52 Eigentor durch Jakob Schönherr 5:1

48 Igor Stevanovic 4:1

47 Hannes Schallhart 3:1

35 Lorenz Peer 2:1

33 Sandro Trentinaglia 2:0

26 Lukas Jozak 1:0

