Spannendes Duell: Dezimierter SK Rum 1b siegt knapp in Zirl

Im zweiten Saisonspiel der 2. Klasse Mitte standen sich der FC Zirl 1b und der SK Auto Kluckner Rum 1b gegenüber. In einem packenden Spiel, das bis zur letzten Minute Spannung bot, setzte sich Rum mit einem knappen 3:2-Sieg durch. Die Begegnung war von zahlreichen Torszenen und umstrittenen Entscheidungen geprägt.

Torreiche Anfangsphase - Lierzer sieht Rot

In der dritten Minute hatte Rum den ersten Abschluss auf das Zirler Tor. Die Zuschauer mussten nicht lange auf das erste Tor warten, denn in der zehnten Minute erzielte Alexander Rainer das 1:0 für den FC. Doch die Führung der Hausherren währte nicht lange.

Nach einem Tor für Rum, das wegen Abseits aberkannt wurde, gelang es schließlich Sadzid Sakic in der 14. Minute, den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen. Nur wenige Minuten später konnte Andre Lierzer die Gäste mit 2:1 in Führung bringen. Die ersten 20 Minuten waren damit bereits äußerst ereignisreich und versprachen eine spannende Fortsetzung.

In der 26. Minute sah Rums Andre Lierzer jedoch eine Rote Karte, welche das Spielgeschehen erheblich beeinflusste. Trotz Unterzahl hatten die Gäste weiterhin Chancen, wie in der 32. Minute, als der Ball an die Stange ging. Die Partie blieb intensiv und der Schiedsrichter hatte Mühe, die Kontrolle zu behalten.

Demircioglu schießt dezimierte Gäste zum Sieg

Die zweite Halbzeit begann ebenso spektakulär wie die erste. Gleich in der 46. Minute hatte der FC Zirl eine Großchance, die jedoch ungenutzt blieb. Nur eine Minute später konnte Alexander Rainer sein zweites Tor des Abends erzielen und den Ausgleich zum 2:2 herstellen. Die Hausherren schöpften neue Hoffnung und drängten auf den Sieg.

Doch der SK Rum, der trotz der Unterzahl kämpferisch stark auftrat, ließ sich nicht unterkriegen. In der 50. Minute konnte der Torhüter der Gäste eine 1-gegen-1-Situation erfolgreich klären. In der 57. Minute, war es Erdim Demircioglu, der den Ball zum 3:2 für Rum ins Netz beförderte.

Die Schlussphase war von intensiven Zweikämpfen und einigen umstrittenen Entscheidungen geprägt. In der 89. Minute gab es eine strittige Situation im Strafraum, doch der Schiedsrichter entschied sich gegen einen Elfmeter.

Der SK Rum 1b konnte sich letztendlich knapp durchsetzen und einen wichtigen Auswärtssieg feiern. Trotz der Niederlage zeigte der FC Zirl 1b eine kämpferische Leistung und konnte insbesondere in der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit überzeugen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Philipp 11 (1070 Bonuspunkte)

2. Klasse Mitte: Zirl 1b : SK Rum 1b - 2:3 (1:2)

57 Erdim Demircioglu 2:3

47 Alexander Rainer 2:2

19 Andre Lierzer 1:2

14 Sadzid Sakic 1:1

10 Alexander Rainer 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Philipp 11 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.