Historischer zweistelliger Erfolg von Nordkette gegen Wilten II

Details Montag, 19. August 2024 09:43

In der zweiten Runde der 2. Klasse Mitte konnten zwei Mannschaften ausgiebige Kantersiege feiern. Der FC Volders II gewann gegen Absam II mit 6:0 und übernahm damit mit weißer Weste die Tabellenführung. Ebenso ohne Punkteverlust nach zwei Runden ist das Team des FC Wipptal II, die sich in Matrei 2:0 durchsetzen konnten. Für den großen Kracher sorgten aber die Kicker von SV Nordkette, die den SK Wilten mit 10:0 besiegen konnten.

Extrem optimistisch für den weiteren Verlauf der Saison!

Manuel Weisz, SV Nordkette: „Wir sind überglücklich über diesen historischen 10:0-Sieg, der uns einen Traumstart in die neue Saison beschert hat. Es war ein Tag, an dem alles zusammengepasst hat. Besonders stolz sind wir auf unseren Kapitän Leon Götz, der das Team nicht nur mit einem Hattrick, sondern auch mit seiner unermüdlichen Einsatzbereitschaft angeführt hat. Seine Leistung war schlichtweg beeindruckend und zeigt, warum er das Herzstück unserer Mannschaft ist.

Ebenso möchten wir unsere Neuzugänge hervorheben, die sich nahtlos ins Team eingefügt haben. David Seeber hat mit zwei Toren ein Debüt hingelegt, das sich sehen lassen kann, und auch die anderen Neuen haben gezeigt, dass sie echte Verstärkungen sind. Diese Mischung aus erfahrenen Spielern und frischem Wind macht uns extrem optimistisch für den weiteren Verlauf der Saison."

Erste Halbzeit: Ein Blitzstart und die frühe Vorentscheidung

Manuel Weisz: "Das Spiel begann direkt mit einem Paukenschlag. Bereits in der 4. Minute hatten wir die erste große Chance, als Felix Wienerroither nach einem schnellen Angriff den Ball aufs Tor brachte. Der gegnerische Torwart konnte seinen Schuss zwar zur Ecke klären, doch der Druck auf SK Wilten 1B nahm damit erst richtig Fahrt auf. Zwei Minuten später war es erneut Felix, der nach einem schönen Zusammenspiel zum Abschluss kam, doch wieder parierte der Torhüter und lenkte den Ball zur Ecke. Der Ball landet bei Michell Lechner, der die Chance leider nicht nützen kann.

In der 7. Minute war es dann unser Kapitän Leon Götz, der mit einem kraftvollen Schuss über das Tor zielte. Nur eine Minute später versuchte es Maximilian von Wenzl, dessen Abschluss knapp daneben ging. Die Wiltener, die sichtlich beeindruckt von unserem aggressiven Pressing waren, konnten in der 10. Minute ihre erste nennenswerte Offensivaktion verbuchen, doch der Abschluss blieb ungefährlich.

Kurz darauf, in der 11. Minute, schien das Glück nicht auf unserer Seite zu sein, als Leon Götz mit einem präzisen Schuss den bereits geschlagenen Torhüter überwand, der Ball jedoch an den Pfosten knallte. Die Wiltener kamen in der 13. Minute zu ihrer zweiten Chance, aber auch diese blieb ungenutzt. Direkt im Anschluss, in derselben Minute, erzielten wir endlich den Führungstreffer: Michell Lechner fasste sich ein Herz und platzierte den Ball mit einem strammen Schuss ins lange Eck – 1:0 für uns!

Der Treffer schien wie ein Dammbruch zu wirken, denn nur zwei Minuten später legte Maximilian von Wenzl nach und erhöhte auf 2:0. SK Wilten 1B war sichtlich geschockt und konnte dem wachsenden Druck nicht standhalten. In der 17. Minute war es dann wieder Leon Götz, der mit einem sehenswerten Treffer zum 3:0 erhöhte und die Vorentscheidung besiegelte.

Unsere Offensive war unaufhaltsam: In der 19. Minute köpfte Ole Freytag nach einer Flanke gefährlich aufs Tor, doch der Torwart konnte den Ball abwehren. Felix Wienerroither versuchte es in der 20. Minute mit einem Distanzschuss, der jedoch nur die Latte traf – zum zweiten Mal an diesem Tag. Das Publikum war mittlerweile völlig aus dem Häuschen, und es schien, als würde jede unserer Offensivaktionen in einer Großchance enden.

Der überragende Kapitän Leon Götz war in der 24. Minute wieder zur Stelle und erzielte mit einem Traumtor das 4:0. Dabei dribbelte er sich durch die gegnerischen Reihen, um dann aus 16 Metern mit einem präzisen Schuss ins Eck abzuschließen. Die Wiltener waren zu diesem Zeitpunkt ein wenig überfordert und konnten den ständigen Angriffswellen nichts entgegensetzen.

Trotz des komfortablen Vorsprungs ließen wir nicht nach. In der 27. Minute köpfte Ole Freytag nach einer Flanke von der rechten Seite den Ball zu Maximilian von Wenzl weiter, dessen Schuss allerdings über das Tor ging. Dominik Protopopow hatte in der 31. Minute eine gute Gelegenheit, als er nach einem gewonnenen Zweikampf auf der rechten Seite abschloss, doch sein Schuss ins kurze Eck konnte zur Ecke geklärt werden. Die anschließende Ecke führte in der 32. Minute zu einer weiteren Chance, als Felix Wienerroither den Ball knapp am Tor vorbeischoss. Auch sein Freistoß in der 33. Minute verfehlte nur knapp das Ziel.

In der 36. Minute war es erneut Maximilian von Wenzl, der eine Top-Chance hatte, doch der Torwart der Wiltener parierte glänzend. Michell Lechner versuchte in der 37. Minute sein Glück mit einem Freistoß, der jedoch am Tor vorbeiging. Auf der anderen Seite hatte SK Wilten 1B in der 40. Minute eine ihrer wenigen Möglichkeiten, als sie einen Freistoß zugesprochen bekamen. Ihr Schuss ging jedoch weit über das Tor. Kurz vor der Pause, in der 43. Minute, versuchte es unser Verteidiger Aaron Messner mit einem Distanzschuss aus 35 Metern, der aber ebenfalls das Tor verfehlte. Damit ging es mit einem verdienten 4:0 in die Kabinen."

Zweite Halbzeit: Dominanz bis zum Schluss

Manuel Weisz: "Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einem Tor für uns. In der 47. Minute schnappte sich Leon Götz den Ball im Mittelfeld, dribbelte an mehreren Gegenspielern vorbei und hämmerte den Ball aus rund 30 Metern mit einem Gewaltschuss ins Netz. Damit war sein Hattrick perfekt und das 5:0 besiegelt.

In der 50. Minute kamen wir durch einen schnellen Konter, eingeleitet von Ole Freytag, gefährlich vor das Tor der Wiltener. Der gegnerische Torwart Tobias Thurner sah sich gezwungen, den Ball außerhalb des Strafraums zu klären und nahm dabei auch Ole unsanft mit – Gelbe Karte für den Torwart. Nach dieser Aktion beruhigte sich das Spiel für einige Minuten, bevor wir in der 62. Minute wieder in den Power-Modus schalteten.

Maximilian von Wenzl setzte zu einem Solo an, das ihn direkt vor den gegnerischen Torwart brachte. Doch Thurner, der beste Mann bei den Gästen, konnte sich erneut auszeichnen und verhinderte das 6:0. In der 64. Minute erzielten wir dann doch den sechsten Treffer – allerdings wurde das Traumtor von Benjamin Mulalcic aufgrund einer Abseitsposition nicht anerkannt.

Nur eine Minute später schlug jedoch unser eingewechselter Neuzugang David Seeber zu und erzielte mit einem sehenswerten Debüttor das 6:0. Der Jubel war riesig, und es sollte noch besser kommen: In der 71. Minute erhöhte Seeber mit einem weiteren Treffer auf 7:0. Dieses Mal verwandelte er einen präzisen Rückpass im Strafraum sicher.

In der 77. Minute bot sich Dominik Protopopow eine weitere Großchance, als er nach einem Steilpass von Maximilian von Wenzl allein auf den Torwart zulief, jedoch im entscheidenden Moment den Ball verstolperte. Marvin van Koll sorgte in der 82. Minute mit einem langen Solo ab der Mittellinie für Gefahr, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Er ließ sich jedoch nicht entmutigen und erzielte nur eine Minute später mit einem strammen Schuss das 8:0.

Als das Spiel sich dem Ende zuneigte, legten wir nochmals nach: In der 89. Minute erzielte Dominik Protopopow mit einem Weitschuss das 9:0. Der Torwart war noch mit den Fingerspitzen dran, konnte den Ball aber nicht mehr entscheidend abwehren. In der Nachspielzeit setzte Dominik schließlich den Schlusspunkt, als er einen Freistoß aus rund 25 Metern direkt ins Kreuzeck knallte– 10:0!

Trotz des hohen Sieges dürfen wir uns jedoch nicht darauf ausruhen. Wir wissen, dass nicht jedes Spiel so verlaufen wird, und müssen weiterhin hart arbeiten, um diese Leistung in den kommenden Spielen zu bestätigen. Fokussiert blicken wir auf die nächsten Herausforderungen, fest entschlossen, diesen Erfolg als Ansporn zu nutzen."

2. Klasse Mitte: SV Nordkette : SK Wilten 1b - 10:0 (4:0)

92 Dominik Protopopow 10:0

89 Dominik Protopopow 9:0

83 Marvin Van Koll 8:0

71 David Seeber 7:0

65 David Seeber 6:0

47 Leon Götz 5:0

24 Leon Götz 4:0

17 Leon Götz 3:0

15 Maximilian Von Wenzl 2:0

13 Michell Lechner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.