Gerhard Gstettner und Benjamin Köstlinger analysieren Zirl II gegen Rum II

Details Montag, 19. August 2024 14:07

In der 2. Runde der 2. Klasse Mitte gab es zwischen dem FC Zirl II und dem SK Auto Kluckner Rum II speziell in der Anfangsphase ein sehr emotionales Duell. Am Ende behielt Rum mit 3:2 knapp die Oberhand. Zirl damit weiterhin punktlos, Rum setzt sich hinter Volders II, Wipptal II und Nordkette auf Tabellenplatz vier.

Hektische Anfangsphase

Gerhard Gstettner, Trainer FC Zirl II: „Die erste Halbzeit war sehr hektisch und der Schiedsrichter war das gesamte Spiel mit vielen strittigen Entscheidungen nicht ganz unbeteiligt daran. Zwischen der 10. und 20. Minute fielen dann die ersten Tore für den FC Zirl und auch den SK Rum. Alexander Rainer traf nach einem schönen Solo zum 1 zu 0, wobei der Ausgleich durch Andre Lierzer aus einem Konter entstand. Die unschönste Szene des Spiels aus meiner Sicht war der Kniestoß von Andre Lierzer (SK Rum), der bereits in der 25. Minute den Platz verlassen musste. Der getroffene sechzehnjährige Leon Redolfi konnte aber nach fünf Minuten Pause weiterspielen, musste aber nach 70 Minuten wegen der anhaltenden Schmerzen den Platz verlassen.

Insgesamt waren wir spielerisch über weite Strecken überlegen. Die hohen Bälle über die rechte Seite der Rumer brachten uns aber immer wieder ins Wanken. Nachdem wir unsere klaren Chancen nicht verwerten konnten, müssen wir das 2:3 akzeptieren. Der Umbau der ersten Kampfmannschaft und somit auch die Veränderungen in der Zirler 1b machen sich natürlich bemerkbar und auch in der 1b werden sich bald Erfolge einstellen!“

Benjamin Köstlinger, Trainer SK Auto Kluckner Rum II: „Ein Spiel von der Kategorie „hart umkämpft. Trotz Unterzahl ab der 25. Minute ließ meine Mannschaft nie locker und zeigte ab diesen Zeitpunkt eine „moralische“ Top-Leistung. Die Druckphasen der Zirler überstanden wir gut und kreierten selbst die ein oder andere Chance. Ich bin stolz auf die Moral meiner Mannschaft und glücklich dass sie sich mit drei Punkte belohnt hat!“

2. Klasse Mitte: Zirl 1b : SK Rum 1b - 2:3 (1:2)

57 Erdim Demircioglu 2:3

47 Alexander Rainer 2:2

19 Andre Lierzer 1:2

14 Sadzid Sakic 1:1

10 Alexander Rainer 1:0

