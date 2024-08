Klare Aufwärtsentwicklung von Innsbruck West II trotz Niederlage in Völs!

Details Montag, 19. August 2024 14:29

Die Völser Young Boys haben in der 2. Runde der 2. Klasse Mitte 2024/25 die ersten drei Punkte eingefahren. Das Team der SPG Innsbruck West II war aber ein starker Gegner. Eine erfreuliche Leistungssteigerung, wie der Trainer von Innsbruck West II, Marco Tomasi, in seinem Statement zum Spiel feststellt.

Erste Halbzeit: Völser Young Boys mit knapper Führung

Das Spiel begann mit einem frühen Anpfiff und beide Teams suchten sofort den Weg nach vorne. Die erste halbe Stunde war von intensivem Mittelfeldspiel geprägt, ohne dass sich eine Mannschaft klare Chancen herausspielen konnte. In der 38. Minute gelang den Völser Young Boys jedoch der Durchbruch. Leeroy Laimgruber nutzte eine Gelegenheit und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Dieser Treffer war gleichzeitig auch der Halbzeitstand, sodass die Völser Young Boys mit einem knappen Vorsprung in die Pause gingen.

Zweite Halbzeit: Ein Tor nach dem anderen

Nach der Pause kamen die Gäste von Innsbruck West 1b besser ins Spiel. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff, in der 49. Minute, nutzte Alex Orobor-Oloton einen Fehler von Sandro Pignatelli eiskalt aus und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Das Spiel war wieder offen, und beide Mannschaften kämpften erbittert um die Führung.

In der 72. Minute gelang den Völser Young Boys erneut die Führung. Rolando Putzer traf zum 2:1 und brachte die Gastgeber wieder in Front. Doch diese Führung hielt nicht lange, denn nur zwei Minuten später, in der 74. Minute, glich Muhammed Aydin für Innsbruck West 1b erneut aus. Das Spiel war nun an Spannung kaum zu überbieten, und beide Teams drängten auf den Siegtreffer.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 81. Minute. Giorgio Djordjevic verwandelte einen Elfmeter und brachte die Völser Young Boys mit 3:2 in Führung. Diese Führung gaben die Gastgeber nicht mehr aus der Hand. Trotz einer hitzigen Endphase, in der Innsbruck West 1b alles versuchte, um noch den Ausgleich zu erzielen, blieb es beim 3:2-Endstand.

Mit diesem Sieg haben die Völser Young Boys nicht nur drei wichtige Punkte eingefahren, sondern auch gezeigt, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. Die SPG Innsbruck West 1b hingegen muss sich nach dieser knappen Niederlage neu sortieren und auf die kommenden Aufgaben vorbereiten. Das nächste Spiel verspricht schon jetzt, genauso spannend zu werden.

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Deutliche Leistungssteigerung meiner Mannschaft gegenüber der letzten Woche! Eigentlich wäre ein Punkt verdient gewesen, aber durch eine Unachtsamkeit in den letzten Minuten fahren wir leider ohne Punkte nach Hause. Trotz allem bin ich mit meinen Jungs zufrieden und wenn wir weiter gut trainieren werden wir auch unsere Punkte holen!“

2. Klasse Mitte: Völser Young Boys : Innsbruck West 1b - 3:2 (1:0)

81 Giorgio Djordjevic 3:2

74 Muhammed Aydin 2:2

72 Rolando Putzer 2:1

49 Alex Orobor-Oloton 1:1

38 Leeroy Laimgruber 1:0

