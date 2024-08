Innsbruck West II gelingt erster Sieg gegen Matrei II

Details Montag, 26. August 2024 01:34

In Runde drei der 2. Klasse Mitte war es auch für das Team der SPG Innsbruck West II so weit. Die ersten drei Punkte wurden mit einem überzeugenden 4:1 Erfolg über den SV Matrei II eingefahren. Damit haben alle Mannschaften der Liga gepunktet. Ganz oben in der Tabelle stehen Nordkette und Rum II mit sieben Zählern. Tabellenführer nach Verlustpunkten ist allerdings Thaur Ii, die noch keinen Punkt abgeben mussten, allerdings auch erst zwei Spiele bestritten haben.

Anschlusstreffer von Matrei vor dem Halbzeitpfiff

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Absolut verdienter Heimsieg! Wir hatten von Anfang an das Spiel unter Kontrolle und gingen auch sehr früh verdient in Führung. Nach dem 2:0 würden wir etwas unkonzentriert und haben etwas die Ordnung verloren. Dadurch auch kurz vor der Halbzeit der Anschlusstreffer von Matrei. Das muss die Mannschaft noch lernen, derartige Gegentreffer zu verhindern. So gingen wir mit einen knappen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Nach der Halbzeit konzentrieren wir uns wieder auf unsere Stärken und kontrollierten wieder das Spiel und haben somit auch verdient die ersten drei Punkte geholt. Pauschallob an die gesamte Mannschaft!“

2. Klasse Mitte: Innsbruck West 1b : Matrei 1b - 4:1 (2:1)

93 Jamaal Hassan Ismail 4:1

55 Muhammed Aydin 3:1

41 Thomas Jenewein 2:1

13 Umit Hasbolat 2:0

11 Alican Bicer 1:0

