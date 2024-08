Zirl II gelingt in Wilten der erste Dreier der Saison

Details Montag, 26. August 2024 09:31

Nach der dritten Runde der 2. Klasse Mitte haben alle Mannschaften zumindest einmal angeschrieben. Ganz deutlich konnte der FC Zirl II beim SK Wilten II gewinnen. Mit dem 5:1 hat man auch den Kontakt zum Tabellenmittelfeld hergestellt. Der nächste Gegner für Zirl ist am Samstag, dem 31. August 2024 um 19 Uhr zu Hause der FC Wipptal II.

3:0 Führung für Zirl nach dreißig Minuten!

Von der ersten Minute war klar, dass der FC Raiffeisen Zirl das Spiel in die Hand nehmen will. So hatte Lorenz Peer bereits nach zehn Sekunden die Chance im 1:1-Duel den Torwart des SK Wilten auszuspielen. Es dauerte bis zur 14. Minute, in der Leon Redolfi von seinem Kollegen Lukas Altenweisel einen perfekten Pass am Sechzehner mitnimmt und am Tormann vorbei schlenzt. Klare Vorteile im Ballbesitz und im Spielwitz sicherten dem FC Raiffeisen Zirl dann die 3:0 Führung bis zur 30. Minute. Der Anschlusstreffer des SK Wilten in der 34. Minute durch Lukas Lazic war die Belohnung für den Kampfgeist des SK Wilten, der trotz des Rückstandes bis zur 90. Minute anhielt.

"Besonders freut mich, dass die neuen Spieler Jonas Ostermann und Benjamin Juncaj das erste Mal einnetzen konnten und in der Innenverteidigung einer unserer Jüngsten Maximilian Gspan neunzig Minuten eine souveräne Leistung zeigte", meinte Zirl II Trainer Gerhard Gstettner nach dem Spiel.

2. Klasse Mitte: SK Wilten 1b : Zirl 1b - 1:5 (1:4)

81 Benjamin Juncaj 1:5

38 Lorenz Peer 1:4

34 Luka Lazic 1:3

29 Leon Redolfi 0:3

24 Jonas Ostermann 0:2

14 Leon Redolfi 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.