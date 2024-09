Innsbruck West entführt von der Nordkette einen Punkt!

Details Sonntag, 01. September 2024 16:48

SV Nordkette und die SPG Innsbruck West II haben sich mit einem 2:2 in der vierten Runde der 2. Klasse Mitte die Punkte geteilt. Rum II hat mit einem 4:2 in Absam die Tabellenführung übernommen. Tabellenführer nach Verlustpunkten ist allerdings Thaur II, die erst am Sonntag, dem 1. September 2024 um 17:30 Uhr gegen Axams/Grinzens II spielen und erst zwei Spiele am Konto haben, die beide gewonnen wurden.

Führungswechsel in der ersten Halbzeit

Die Partie begann mit hohem Tempo, und schon in der 20. Minute gelang dem SV Nordkette der erste Treffer. Maximilian Von Wenzl erzielte das 1:0 für die Gastgeber und brachte sein Team damit früh in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur zwei Minuten später, in der 22. Minute, erzielte Nino Jud per Elfmeter den Ausgleich für Innsbruck West 1b. Dieses schnelle Tor nach dem Rückstand verlieh dem Spiel eine neue Dynamik.

In der 27. Minute legte Innsbruck West 1b nach. Manuel Kothmaier brachte die Gäste mit einem weiteren Treffer in Führung und drehte das Spiel zugunsten seiner Mannschaft. Der SV Nordkette fand daraufhin schwer zurück ins Spiel und musste den Rest der ersten Halbzeit einem Rückstand hinterherlaufen. Trotz intensiver Bemühungen der Gastgeber blieb es zur Pause beim 1:2 für Innsbruck West 1b.

Nach einer einminütigen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit, und die Teams gingen in die Kabinen. Die Zuschauer waren gespannt, ob der SV Nordkette in der zweiten Halbzeit eine Antwort auf die Führung der Gäste finden würde.

Der Ausgleich in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff zeigten beide Teams weiterhin großen Einsatz. Der SV Nordkette drängte auf den Ausgleich und setzte die Gäste zunehmend unter Druck. Die Bemühungen wurden schließlich in der 71. Minute belohnt, als Maximilian Von Wenzl erneut zur Stelle war. Er verwandelte einen Elfmeter souverän und erzielte damit den verdienten Ausgleich zum 2:2.

Mit diesem Tor kehrte die Spannung endgültig zurück ins Spiel. Beide Mannschaften kämpften nun um den Sieg, doch es sollte kein weiteres Tor mehr fallen. Die Defensivreihen standen gut und ließen keine klaren Torchancen mehr zu. So endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Starke Leistung der gesamten Mannschaft! Wir kommen immer besser in Schwung und sind kämpferisch absolut auf Augenhöhe. Auch die jungen fünfzehn- bis sechzehnjährigen Spieler finden immer besser in den Erwachsenfußball hinein. Ich bin stolz auf meine Mannschaft und wir haben uns den Punkt gegen eine routinierte Elf mit vielen gestanden Spielern der Nordkette absolut verdient!“

2. Klasse Mitte: SV Nordkette : Innsbruck West 1b - 2:2 (1:2)

71 Maximilian Von Wenzl 2:2

27 Manuel Kothmaier 1:2

22 Nino Jud 1:1

20 Maximilian Von Wenzl 1:0

