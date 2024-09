Rum II dreht 0:1 in Absam in 4:2 Erfolg und übernimmt Tabellenführung

Details Montag, 02. September 2024 21:24

Der SK Auto Kluckner Rum II konnte in der 4. Runde der 2. Klasse Mitte einen 4:2 Erfolg beim SV Absam II feiern. Zehn Punkte aus vier Spielen sind eine starke Startbilanz, aber auch Thaur II bleibt mit einem 8:2 gegen Axams/Grinzens II dran und ist nach Verlustpunkten sogar Tabellenführer.

Frühe Führung für SV Absam 1b

Die Begegnung begann aufregend und SV Absam 1b nutzte die Anfangsphase sofort aus. Bereits in der 20. Minute erzielte Adrian Wallner das erste Tor des Spiels und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer schien SV Absam 1b in eine gute Ausgangsposition zu bringen und die Fans jubelten lautstark.

Die Freude hielt jedoch nicht lange an, denn SK Rum 1b fand schnell ins Spiel zurück. Fabio Hell traf in der 24. Minute zum Ausgleich und machte deutlich, dass sein Team nicht gewillt war, den frühen Rückstand auf sich sitzen zu lassen. Die Abwehr von SV Absam 1b hatte Mühe, die Angriffe der Gäste zu kontrollieren.

In der 31. Minute konnte Emil Omercic das Blatt weiter zugunsten von SK Rum 1b wenden. Mit einem präzisen Schuss sorgte er für die 2:1-Führung der Gäste. Die erste Halbzeit endete somit mit einem Rückstand für die Heimmannschaft, die sich nun neu sortieren musste, um wieder ins Spiel zu finden.

Starke zweite Halbzeit von SK Rum 1b

Nach dem Seitenwechsel erwischte SK Rum 1b den besseren Start und erhöhte den Druck auf die Gastgeber. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff, in der 47. Minute, war es erneut Fabio Hell, der seine Klasse unter Beweis stellte und auf 3:1 für sein Team erhöhte. Der Doppeltorschütze avancierte damit zum Mann des Spiels und stellte die Weichen klar auf Sieg für SK Rum 1b.

SV Absam 1b versuchte, wieder ins Spiel zu finden, doch die Gäste spielten souverän weiter und ließen wenig Raum für Chancen. In der 53. Minute erhöhte Adel Tiro gar auf 4:1 für SK Rum 1b und besiegelte damit praktisch die Niederlage der Heimmannschaft. Der Treffer war Ausdruck einer überlegenen zweiten Halbzeit der Gäste, die ihre Chancen konsequent nutzten.

Trotz des klaren Rückstands gab sich SV Absam 1b nicht auf und zeigte Kampfgeist. In der 75. Minute gelang Daniel Seier der Anschlusstreffer zum 2:4, was den Gastgebern zumindest noch einmal Hoffnung gab. Doch die Zeit reichte nicht aus, um das Spiel noch zu drehen. Die Defensive von SK Rum 1b stand sicher und ließ keine weiteren Treffer mehr zu.

Die Partie endete schließlich mit einem verdienten 4:2-Sieg für SK Auto Kluckner Rum 1b. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung und bewiesen ihre Stärke insbesondere in der zweiten Halbzeit. SV Absam 1b hingegen muss sich nach einer kämpferischen, aber letztlich nicht ausreichenden Vorstellung, mit der Niederlage abfinden.

Benjamin Köstlinger, Trainer SK Auto Kluckner Rum II: „ Nach den ersten verschlafenen zwanzig Minuten und den Rückstand wachten wir auf. Den Rest von der Partie zeigten wir eine gute Leistung und belohnten uns mit dem nächsten Dreier. Ein großes Lob an die gesamte Mannschaft bei dieser enormen Hitze, so eine Reaktion nach Rückstand zu zeigen!“

2. Klasse Mitte: Absam 1b : SK Rum 1b - 2:4 (1:2)

75 Daniel Seier 2:4

53 Adel Tiro 1:4

47 Fabio Hell 1:3

31 Emil Omercic 1:2

24 Fabio Hell 1:1

20 Adrian Wallner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.