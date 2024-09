Wipptal II hält mit Sieg gegen Volders II Kontakt zur Tabellenspitze!

Details Montag, 09. September 2024 12:03

In der 5. Runde der 2. Klasse Mitte konnte der SV Thaur II mit einem 4:1 gegen die Völser Young Boys die Tabellenführung übernehmen. Rum II holt bei Axams/Grinzens ein 2:2 und liegt nun bei einem Spiel mehr einen Punkt hinter Thaur. Seefeld II, Zirl II und Wipptal II halten bei neun Zählern, Seefeld allerdings mit einem Spiel weniger.

Frühe Führung für FC Wipptal 1b

Das Spiel begann mit einem schnellen und intensiven Schlagabtausch beider Mannschaften. Bereits in der 13. Minute konnte Julian Mader den FC Wipptal 1b mit einem Treffer in Führung bringen. Der FC Wipptal 1b nutzte die Unsicherheit in der Abwehr des FC Volders 1b gekonnt aus und setzte somit früh ein Zeichen.

Die Gäste ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 22. Minute gelang Lukas Taumberger der Ausgleich für den FC Volders 1b. Sein präziser Schuss ließ dem Torhüter des FC Wipptal 1b keine Chance und brachte das Spiel wieder ins Gleichgewicht.

Mit dem 1:1 ging es schließlich in die Halbzeitpause. Beide Teams hatten bis zu diesem Zeitpunkt gezeigt, dass sie den Sieg unbedingt wollten. Die zweite Halbzeit versprach daher noch mehr Spannung und Dramatik.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach dem Wiederanpfiff agierten beide Mannschaften weiterhin engagiert und lieferten sich packende Zweikämpfe. Die Entscheidung fiel jedoch zugunsten des FC Wipptal 1b, als Lukas Feichtner in der 75. Minute das 2:1 erzielte. Mit einem kraftvollen Schuss setzte er die Abwehr des FC Volders 1b erneut unter Druck und brachte seine Mannschaft erneut in Führung.

Der FC Volders 1b versuchte in der verbleibenden Spielzeit alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive des FC Wipptal 1b stand stabil und ließ keine weiteren Chancen zu. In der 90. Minute machte Marco Trainotti mit einem weiteren Tor endgültig alles klar. Sein Treffer zum 3:1 besiegelte den Sieg des FC Wipptal 1b und sorgte für großen Jubel bei den heimischen Fans.

Bertram Hilber, Trainer FC Wipptal II: „Ein Spiel auf Augenhöhe, sehr intensiv geführt und in Summe geht der 3:1 Erfolg in Ordnung. Bis zur 20. Minute konnten wir das Spiel dominieren, der Rest war sehr ausgeglichen. Es war ein typisches enges Spiel, das die Mannschaft gewinnt, die das nächste Tor erzielen kann.“

2. Klasse Mitte: FC Wipptal 1b : Volders 1b - 3:1 (1:1)

93 Marco Trainotti 3:1

75 Lukas Feichtner 2:1

22 Lukas Taumberger 1:1

13 Julian Mader 1:0

