Zirl II hält mit Sieg gegen Innsbruck West II Kontakt zum Tabellenführer!

Zwei Tabellenplätze nach oben ging es für den FC Zirl II in der fünften Runde der 2. Klasse Mitte. Als engagiertes Team holt Zirl bei der SPG Innsbruck West II einen 3:1 Erfolg und hält nun wie Seefeld II und Wipptal II bei neun Zählern. Seefeld hat allerdings ein Spiel weniger ausgetragen.

Tore nach der Pause

Das Spiel begann ausgeglichen und beide Teams lieferten sich einen harten Kampf um die Kontrolle des Mittelfelds. Die Abwehrreihen standen stabil und ließen kaum nennenswerte Torchancen zu, sodass es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause ging. Die Zuschauer mussten sich bis zur 57. Minute gedulden, bis das erste Tor fiel.

Es war Nino Jud von Innsbruck West 1b, der die Gastgeber in der 57. Minute in Führung brachte. Ein präziser Schuss ließ dem Torwart von FC Zirl 1b keine Chance und die Heimmannschaft jubelte über das 1:0. Die Freude hielt jedoch nicht lange an. Nur vier Minuten später, in der 61. Minute, glich Jonas Ostermann für die Gäste aus. Der Treffer zum 1:1 kam nach einer schönen Kombination im Mittelfeld, die Ostermann gekonnt abschloss.

Die Wende zugunsten von FC Zirl 1b

Mit dem Ausgleich im Rücken drängte FC Zirl 1b auf die Führung. Die Bemühungen der Gäste wurden in der 65. Minute belohnt. Leon Redolfi erzielte das 1:2 für FC Zirl 1b, indem er die Abwehr von Innsbruck West 1b geschickt ausspielte und den Ball im Netz unterbrachte. Dieser Treffer brachte die Gäste endgültig auf die Siegerstraße.

Innsbruck West 1b versuchte in der verbleibenden Zeit alles, um zurück ins Spiel zu kommen, doch die Defensive von FC Zirl 1b stand sicher und ließ kaum noch Chancen zu. Stattdessen war es Noah Wambacher, der in der 81. Minute den Schlusspunkt setzte. Sein Tor zum 1:3 besiegelte den Auswärtssieg für FC Zirl 1b. Wambacher verwandelte eine Hereingabe souverän und ließ dem Torwart von Innsbruck West 1b keine Abwehrmöglichkeit.

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Gratuliere der jungen Zirler Mannschaft, die auf unserem Platz mehr wollten und somit auch verdient als Sieger vom Platz gingen!“

2. Klasse Mitte: Innsbruck West 1b : Zirl 1b - 1:3 (0:0)

81 Noah Wambacher 1:3

65 Leon Redolfi 1:2

61 Jonas Ostermann 1:1

57 Nino Jud 1:0

