Kantersieg von Rum II gegen Wilten II

Details Montag, 16. September 2024 01:51

Vier der sechs Spiele der 6. Runde der 2. Klasse Mitte konnten am dritten Septemberwochenende 2024 gespielt werden. Unwetter und Starkregen haben die Partien in Volders und Matrei unmöglich gemacht. Neuer Tabellenführer ist der SK Auto Kluckner Rum II nach einem 8:0 Erfolg gegen den SK Wilten II. Thaur II liegt allerdings nach Verlustpunkten um vier Zähler besser als Rum, da Thaur erst vier Spiele ausgetragen hat. Nordkette ist nach dem 6:0 gegen Seefeld II nach Verlustpunkten mit Rum II auf Augenhöhe.

Klare Dominanz des SK Rum II

Schon früh in der Partie stellte der SK Rum 1b seine Ambitionen unter Beweis. Bereits in der 3. Minute gelang Janis Gutknecht das 1:0 für die Heimmannschaft, was den Beginn eines Torfestivals einleitete. Die Gäste aus Wilten konnten kaum Fuß fassen, und nur 17 Minuten später erhöhte Adel Tiro auf 2:0.

Doch damit nicht genug: Tiro traf erneut in der 27. Minute, um den Vorsprung auf 3:0 auszubauen. Die Defensive des SK Wilten 1b war in dieser Phase des Spiels völlig überfordert und fand kein Mittel gegen die Angriffe des SK Rum 1b. Bevor es in die Halbzeitpause ging, setzte Janis Gutknecht in der 37. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages noch einen drauf und erhöhte auf 4:0.

Mit einem deutlichen Halbzeitstand von 4:0 ging es in die Kabinen. SK Rum 1b hatte das Spiel fest im Griff, während SK Wilten 1b kaum nennenswerte Chancen kreieren konnte.

Fortsetzung der Torflut

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. SK Rum 1b blieb die dominierende Mannschaft und setzte die Gäste weiterhin massiv unter Druck. In der 57. Minute war es Luka Duric, der das 5:0 erzielte und damit alle Zweifel über den Ausgang der Partie beseitigte.

Nur drei Minuten später, in der 60. Minute, trug sich auch Sadzid Sakic in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 6:0. SK Wilten 1b konnte dem Angriffswirbel der Gastgeber nichts entgegensetzen und kassierte in der 68. Minute durch Mario Novakovic das nächste Tor zum 7:0.

Ein letzter Treffer sollte in der 77. Minute fallen, als Martin Grubhofer zum 8:0-Endstand traf. Die Fans des SK Rum 1b, die sich zwischendurch durch laute, unangebrachte Kommentare bemerkbar machten, konnten sich über einen beeindruckenden Sieg ihrer Mannschaft freuen.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand ein klares 8:0 auf der Anzeigetafel, ein Resultat, das die Überlegenheit des SK Rum 1b eindrucksvoll unterstreicht. Die Gäste aus Wilten hatten an diesem Tag keine Chance und mussten die Heimreise ohne Punkte und mit einer deutlichen Niederlage im Gepäck antreten.

Benjamin Köstlinger, Trainer SK Auto Kluckner Rum II: „ Es war eine sehr überzeugende Leistung über neunzig Minuten. Wir waren das ganze Spiel überlegen. Großes Lob an die Mannschaft!“

2. Klasse Mitte: SK Rum 1b : SK Wilten 1b - 8:0 (4:0)

77 Martin Grubhofer 8:0

68 Mario Novakovic 7:0

60 Sadzid Sakic 6:0

57 Luka Duric 5:0

37 Janis Gutknecht 4:0

27 Adel Tiro 3:0

20 Adel Tiro 2:0

3 Janis Gutknecht 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.