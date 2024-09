Kantersieg von Nordkette gegen Seefeld II

Details Montag, 16. September 2024 22:24

In der 6. Runde der 2. Klasse Mitte hat SV Nordkette den Anschluss an die Tabellenspitze mit einem klaren 6:0 gegen den FC Seefelder Plateau II geschafft. Damit ist Nordkette nach Verlustpunkten gleichauf mit Leader Rum II. Nach Verlustpunkten ist allerdings Thaur II die ganz klare Nummer eins, da Thaur erst vier Spiele bestritten hat.

Blitzstart für Nordkette

Das Spiel begann rasant, als der SV Nordkette bereits in der achten Minute durch David Seeber in Führung ging. Ein präziser Roller ins Eck ließ die Innenverteidigung von Seefeld alt aussehen und sorgte für den ersten Jubel auf den Rängen. Nur vier Minuten später erhöhte Fabian Hartlieb mit einem strammen Schuss aus kurzer Distanz auf 2:0, was die Fans weiter in Ekstase versetzte.

Die Gäste aus Seefeld konnten dem Druck der Heimmannschaft nicht standhalten, und Nordkette nutzte jede Gelegenheit, um die Führung auszubauen. In der 27. Minute traf Dominik Protopopow zum 3:0, nachdem der Torwart der Gäste den Ball nicht rechtzeitig klären konnte. Nur zwei Minuten später war es Korbinian Ferst, der nach einem genialen Eckballtrickspiel das 4:0 erzielte. Bis zur Halbzeitpause konnte Seefeld keine nennenswerte Antwort finden und ging mit einem deutlichen Rückstand in die Kabine.

Unaufhaltsame Nordkette in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam der FC Seefelder Plateau 1b stark zurück und zeigte eine beeindruckende Leistung. Die Gäste drängten auf eine schnelle Wende im Spiel und setzten den SV Nordkette zunehmend unter Druck. Trotz dieser Bemühungen konnte Seefeld keine Tore erzielen, und Nordkette blieb gefährlich.

In der 64. Minute erhöhte Maximilian Von Wenzl nach einem weiteren Eckball auf 5:0. Die präzise Hereingabe und der anschließende Abschluss waren perfekt umgesetzt, und Nordkette zeigte erneut ihre Überlegenheit. Das Tempo des Spiels ließ danach merklich nach, und beide Teams wirkten etwas zurückhaltender.

In der 86. Minute setzte Luis Zelger den Schlusspunkt, als er zum 6:0 traf. Die kreative Spielweise und die präzisen Pässe von elFelice hatten das Spiel bis zu seiner Auswechslung in der 85. Minute belebt. Ohne ihn fehlte dem Mittelfeld die Struktur und Dynamik, aber der Sieg war bereits sicher.

Der SV Nordkette zeigte in diesem Spiel eine beeindruckende Leistung und unterstrich ihre Ambitionen in der 2. Klasse Mitte. Der FC Seefelder Plateau 1b konnte trotz einiger guter Ansätze in der zweiten Halbzeit nicht mithalten und musste eine deutliche Niederlage hinnehmen. Das Spiel endete schließlich nach 91 Minuten mit einem klaren 6:0-Sieg für den SV Nordkette.

Johann Trois, Obmann SV Nordkette: „Unser Spiel war geprägt von Tiki-Taka und wir haben die Tore durch schöne Kombinationen herausgespielt. Seefeld konnte sich bis auf einen Freistoß keine nennenswerten Torchancen erarbeiten. Jeder Spieler hat sich hervorragend eingebracht und unser Sieg war mehr als verdient. Es hätte kaum besser laufen können.“

2. Klasse Mitte: SV Nordkette : Seefelder Pl. 1b - 6:0 (4:0)

86 Luis Zelger 6:0

64 Maximilian Von Wenzl 5:0

29 Korbinian Ferst 4:0

27 Dominik Protopopow 3:0

12 Fabian Hartlieb 2:0

8 David Seeber 1:0

