Michael Maier analysiert den klaren Erfolg der SPG Axams/Grinzens II gegen Wilten II

Details Montag, 23. September 2024 23:07

In der 7. Runde der 2. Klasse Mitte konnte die SPG Axams/Grinzens um drei Plätze in der Tabelle nach oben klettern. Mit einem 5:1 Erfolg gegen den SK Wilten II ging es auf Tabellenplatz fünf. Auch Zirl verbessert sich mit einem 2:1 in Seefeld auf Platz vier und Nordkette erobert mit einem 3:0 in Thaur Platz zwei. Leader Rum II lässt nichts anbrennen und gewinnt auswärts gegen Wipptal II mit 2:1.

Souveräne Vorstellung!

Michael Maier, Co-Trainer SPG Axams/Grinzens II: „Wir starteten sehr gut in das Spiel und hatten in der Anfangsphase zwei gute Möglichkeiten, welche nicht genutzt wurden. In der 15. Minute fiel dann das überfällige 1:0 durch Kili Kollmannsberger. Das 2:0 war eine tolle Kombination vom Goalie über drei Stationen nach vorne, welche von Brandon Cohen souverän verwertet wurde. Das 3:0 fiel aus einem Elfmeter.

Sofort nach der Pause traf wieder Kollmannsberger zum 4:0 - damit war die Partie endgültig entschieden. Matthias Pitschedell machte in der 68. Minute noch das 5:0. Wilten kam nach einer schwachen Abwehrreaktion unsererseits noch zum Ehrentreffer.

Fazit: alles in allem eine souveräne Vorstellung meiner Mannschaft. Gute Besserung noch an Raphi Fritz, welcher sich in der Anfangsphase eine Bänderverletzung zugezogen hat!“

2. Klasse Mitte: SPG Axams / Grinzens 1b : SK Wilten 1b - 5:1 (3:0)

83 Luka Lazic 5:1

68 Matthias Pitschedell 5:0

46 Kilian Kollmannsberger 4:0

38 David Lukasser 3:0

28 Brandon Cohen 2:0

15 Kilian Kollmannsberger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.