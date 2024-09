Coach von Innsbruck West II: „Diese Nullnummer gegen Absam II fühlt sich wie eine Niederlage an!“

Details Montag, 23. September 2024 23:46

Starker Auftritt der SPG Innsbruck West II in der 7. Runde der 2. Klasse Mitte. Man war nah am Dreier gegen den SV Absam II dran, aber es reicht am Ende nur zu einem 0:0. Absam verliert durch dieses Remis den direkten Kontakt zur Tabellenspitze.

Ein intensiver Beginn

Gleich von Beginn an war zu spüren, dass beide Mannschaften gewillt waren, das Spiel für sich zu entscheiden. SPG Innsbruck West 1b startete mit viel Elan und versuchte sofort, Druck auf die Abwehr von SV Absam 1b auszuüben. Doch auch die Gäste waren von Anfang an hellwach und ließen sich nicht so einfach in die Defensive drängen.

Die ersten Minuten des Spiels waren geprägt von schnellem Umschaltspiel und aggressivem Pressing auf beiden Seiten. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem jedoch keine der beiden Mannschaften klare Torchancen herausspielen konnte. Immer wieder scheiterten die Offensivbemühungen an den gut organisierten Abwehrreihen beider Teams.

Torlos in die Pause

Die SPG Innsbruck West 1b versuchte immer wieder, durch geschicktes Passspiel in die Nähe des gegnerischen Tors zu gelangen. Doch auch die Abwehr von SV Absam 1b zeigte sich äußerst stabil und ließ kaum gefährliche Situationen zu. Auf der anderen Seite versuchten die Gäste ebenfalls, ihre schnellen Angreifer in Szene zu setzen, doch auch sie scheiterten regelmäßig an der gut stehenden Defensive der Heimmannschaft.

In der 45. Minute pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit und schickte beide Teams mit einem torlosen Unentschieden in die Kabine. Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten blieb der ersehnte Torjubel aus. Die Zuschauer hofften auf ein spannenderes und vielleicht auch torreicheres zweites Spielabschnitt.

Hitzige Schlussphase ohne Torerfolg

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Beide Mannschaften kamen mit frischem Elan aus der Kabine und drängten weiterhin auf den Führungstreffer. Es entwickelte sich ein packendes Duell im Mittelfeld, bei dem sich keine der beiden Mannschaften entscheidend durchsetzen konnte.

Mit zunehmender Spieldauer wurde das Spiel hitziger, die Zweikämpfe intensiver. Beide Trainer versuchten durch taktische Anpassungen und frische Kräfte neuen Schwung in die Offensivaktionen ihrer Teams zu bringen. Doch weder SPG Innsbruck West 1b noch SV Absam 1b fanden die entscheidende Lücke in der gegnerischen Abwehr.

Die Zuschauer wurden Zeugen eines spannenden, aber letztlich torlosen Spiels. Als der Schiedsrichter in der 90. Minute die Partie beendete, blieb es bei einem 0:0. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, konnten sich jedoch nicht mit einem Treffer belohnen. So endet die Partie ohne Sieger, aber mit der Erkenntnis, dass beide Teams an ihrer Chancenverwertung arbeiten müssen, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „90% Ballbesitz für meine Mannschaft! Absam kommt über achtzig Minuten nicht über ihre Hälfte. Dauerdruck und Powerplay über achtzig Minuten, aber den Ball bringen wir leider nicht ins Tor. Somit ein 0:0, dass sich wie eine Niederlage anfühlt. Wir müssen weiter hart arbeiten, damit wir uns endlich belohnen!“

