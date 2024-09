Sieben Treffer zwischen Matrei II und Axams/Grinzens II

Details Montag, 30. September 2024 01:11

Der SV Matrei II konnte sich in der 8. Runde der 2. Klasse Mitte mit einem 5:2 Erfolg gegen die SPG Axams/Grinzens vom Tabellenende lösen. Platz zehn für Matrei II, Axams/Grinzens behält Platz fünf, hat aber viel Boden auf die Tabellenspitze verloren. Leader Rum II gewinnt nämlich gegen Innsbruck West II mit 2:1 und Nordkette bleibt mit einem 4:2 gegen die Völser Young Boys auf Augenhöhe. Tabellenführer nach Verlustpunkten ist allerdings Thaur II nach dem 5:1 in Zirl.

Frühe Führung und Eigentor

Die Partie begann mit viel Elan und der SV Matrei 1b übernahm schnell die Kontrolle. Bereits in der 25. Minute gelang Moritz Widmann nach einer schönen Kombination durchs Mittelfeld und einem präzisen Pass in die Tiefe der Führungstreffer zum 1:0. Nur eine Minute später jedoch glichen die Gäste aus Axams / Grinzens aus. Ein unglückliches Eigentor von Philipp Geisler, der den Ball mit dem Kopf über den eigenen Torhüter Tobi beförderte, brachte den schnellen Ausgleich.

Der SV Matrei 1b ließ sich davon jedoch nicht beirren und setzte seinen Offensivdrang fort. In der 40. Minute war es Thomas Holzknecht, der nach einem hervorragenden Pass durch die Schnittstelle der Viererkette trocken zum 2:1 abschloss. Nur drei Minuten später erhöhte Moritz Widmann mit einem glücklichen Treffer auf 3:1, bevor Thomas Holzknecht in der 41. Minute nach einer Kombination über die linke Seite im Strafraum der Gäste das 4:1 markierte. Damit war die Partie zur Halbzeit schon fast entschieden.

Matrei kontrolliert die zweite Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit machte der SV Matrei 1b dort weiter, wo er aufgehört hatte. Fabian Eller stellte in der 50. Minute mit einem Alleingang und einem präzisen Abschluss auf 5:1 und sorgte damit endgültig für klare Verhältnisse. Trotz des hohen Rückstands gaben sich die Gäste aus Axams / Grinzens nicht auf und hatten in der 51. Minute Pech, als ein Schuss von Leo die Querlatte traf.

In der Schlussphase versuchten die Gäste noch einmal alles und kamen durch einen Gewaltsschuss von Michael Maier in der 84. Minute zu einer guten Möglichkeit, die jedoch über das Tor ging. In der 80. Minute gelang Alexandros Öhrlein dann doch noch der Anschlusstreffer zum 5:2, als er einen Angriff über die rechte Seite erfolgreich abschloss.

Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem verdienten 5:2-Sieg für den SV Matrei 1b. Trotz des starken Regens und drei Minuten Nachspielzeit ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen. Ein spektakuläres Tor in der Nachspielzeit wurde zwar nicht anerkannt, doch das änderte nichts am souveränen und hochverdienten Sieg des SV Matrei 1b.

Johann Hörtnagl, Trainer SV Matrei II: „In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen und haben auch vier Tore geschossen. Wir hatten allerdings auch Unterstützung. Zwei Mann unserer KM1 haben geholfen, die Mannschaft zu stabilisieren. In Hälfte eins hatten wir allerdings nach dem Eigentor zum 1:1 einen Durchhänger. In der zweiten Hälfte haben wir dann alle Ersatzspieler eingesetzt, es war das eine andere Partie. Am Ende konnte wir aber nach dem 4:1 zur Pause mit 5:2 verdient gewinnen!“

2. Klasse Mitte: Matrei 1b : SPG Axams / Grinzens 1b - 5:2 (4:1)

80 Alexandros Öhrlein 5:2

50 Fabian Eller 5:1

43 Moritz Widmann 4:1

41 Thomas Holzknecht 3:1

40 Thomas Holzknecht 2:1

26 Eigentor durch Philipp Geisler 1:1

25 Moritz Widmann 1:0

