Benjamin Köstlinger und Marco Tomasi analysieren Rum II gegen SPG Innsbruck West II

Details Montag, 30. September 2024 14:57

In der 8. Runde der 2. Klasse Mitte traf der Tabellenführer SK Auto Kluckner Rum II auf das Team der SPG Innsbruck West II. Eine enge Geschichte, die Rum durch einen Strafstoß knapp mit 1:0 gewinnen konnte. Die Reaktionen und Analysen der beiden Trainer fallen unterschiedlich aus.

Siegestreffer für Rum aus einem Strafstoß

Benjamin Köstlinger, Trainer SK Auto Kluckner Rum II: „Nach den ersten zwei Topchancen in den ersten Minuten kamen wir nicht so richtig ins Spiel. Zweite Halbzeit waren wir dann besser drin und erarbeiteten uns immer wieder Chancen, wobei daraus auch der Siegestreffer per Elfmeter entstand. Wir werden die spielfreie Woche gut nutzen und freuen uns schon auf die nächste Partie!“

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Normalerweise spreche ich nicht über die Schiedsrichterleistung, aber heute muss ich ein paar Worte loswerden. Einen Elfmeter zu geben, wo das Foul außerhalb des 16-Meter Raumes ist, geht gar nicht. Damit wurde unsere gute Leistung mit dieser Entscheidung kaputtgemacht und es gab leider ,,generell“ sehr viele fragwürdige Entscheidungen. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, da sie bis zum Schluss alles probiert hat und leider durch eine extreme Fehlentscheidung vom Schiedsrichter uns alles kaputtgemacht wurde. Unterschied zwischen Tabellenplatz eins und uns war keiner zu sehen. Trotzdem gratuliere ich Rum zum Sieg und bin sehr enttäuscht, dass das Spiel heute leider der Schiedsrichter entschieden hat!“

2. Klasse Mitte: SK Rum 1b : Innsbruck West 1b - 2:1 (1:1)

76 Matej Ivic 2:1

44 Nino Jud 1:1

37 Fabio Hell 1:0

