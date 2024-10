Innsbruck West II gewinnt wichtige Partie gegen Wilten II

Details Montag, 07. Oktober 2024 21:47

Großer Sprung nach oben für die SPG Innsbruck West II in der 9. Runde der 2. Klasse Mitte. Gegen den SK Wilten konnte ein 2:1 Sieg gefeiert werden und damit geht es auf Tabellenplatz neun. Die nächste Partie schon am Dienstag, dem 8. Oktober 2024, um 19:30 Uhr in Volders. Diese Partie ist ein Nachtrag aus der 6. Runde. Neuer Tabellenführer in der 2. Klasse Mitte ist Nordkette nach einem klaren 6:0 in Matrei, da Rum in dieser Runde spielfrei war. Nach Verlustpunkten knapp vorne ist allerdings Thaur II die gegen Volders II 6:0 gewinnen.

Innsbruck West 1b mit dem besseren Start

Von Beginn an war Innsbruck West 1b darauf bedacht, das Spiel zu dominieren. Die Mannschaft agierte druckvoll und versuchte, früh in Führung zu gehen. Diese Bemühungen zahlten sich bereits in der 24. Minute aus, als Arjin Tekin das erste Tor des Spiels erzielte. Ein präziser Schuss aus der Distanz ließ dem Torhüter von SK Wilten 1b keine Chance und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Innsbruck West 1b setzte auch nach dem Führungstreffer weiterhin auf Angriff und dominierte das Geschehen weitgehend bis zur Halbzeitpause. Trotz mehrerer guter Chancen blieb es jedoch bei der knappen Führung zur Pause.

SK Wilten 1b kämpft sich zurück

Nach der Pause kam SK Wilten 1b mit neuer Energie aus der Kabine. Die Gäste zeigten mehr Präsenz und suchten nach Wegen, die kompakte Abwehr der Heimmannschaft zu überwinden. In der 68. Minute wurde ihr Einsatz belohnt, als Jesus Del Real Hernandez mit einem präzisen Schuss den Ausgleich erzielte. Das 1:1 setzte die Heimmannschaft unter Druck und zwang sie, erneut die Initiative zu ergreifen, um den Sieg zu sichern.

In der Schlussphase entwickelte sich ein spannendes Hin und Her, bei dem beide Mannschaften Chancen auf den Sieg hatten. Doch es war letztlich Innsbruck West 1b, das die entscheidende Antwort fand. In der 81. Minute gelang Önder Laleci der viel umjubelte Treffer zum 2:1. Nach einem schnellen Angriff behielt er die Nerven und netzte den Ball souverän ein, was den Jubel auf den Rängen der Heimfans auslöste.

Die restlichen Minuten der Partie verliefen dramatisch, da SK Wilten 1b alles daran setzte, nochmals auszugleichen. Doch die Defensive von Innsbruck West 1b hielt stand und verteidigte die Führung bis zum Schlusspfiff erfolgreich. Mit dem Abpfiff in der 91. Minute war der Sieg von Innsbruck West 1b besiegelt.

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Endlich belohnen wir uns! Wichtiger Heimsieg meiner Mannschaft, Pauschallob an die gesamte Mannschaft. Jetzt heißt es am Dienstag beim Nachtrag in Volders nachzulegen!“

2. Klasse Mitte: Innsbruck West 1b : SK Wilten 1b - 2:1 (1:0)

81 Önder Laleci 2:1

68 Jesus Del Real Hernandez 1:1

24 Arjin Tekin 1:0

