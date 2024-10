Marco Tomasi analysiert die Niederlage von Innsbruck West II in Volders

Details Mittwoch, 09. Oktober 2024 18:48

Im Nachtrag der sechsten Runde der 2. Klasse Mitte konnte der FC Volders II am 8.10.2024 einen 3:1 Sieg einfahren. Volders hat damit den Platz im Mittelfeld der Tabelle untermauert. Die kommende Runde 10 startet am Samstag, dem 12. Oktober 2024 um 13:30 Uhr mit den Partien Volders II gegen Völser Young Boys und Absam II gegen Thaur II. Real führt die Tabelle Nordkette an, nach Verlustpunkten liegt Thaur um einen Punkt vor Nordkette.

Viele Eigenfehler!

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West: „Durch viele Eigenfehler in der ersten Halbzeit haben wir das Spiel aus der Hand gegeben. Leider konnten wir nie das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben und haben uns immer wieder durch Unkonzentriertheit selbst das Leben schwer gemacht. Die letzten fünfzehn Minuten probierten wir nochmals alles, um den Anschlusstreffer zu erzielen, was uns nicht mehr gelang. Somit gratulieren wir Volders zum Sieg! Nächsten Sonntag, dem 13.10.24, können wir es ab 16:30 Uhr auswärts gegen Wipptal II wieder besser machen!“

