Spieler der Hinrunde 2019 im Interview: Florian Hetzenauer vom SV Brixen II

Details Freitag, 20. Dezember 2019 17:00

Mit fast 5000 Stimmen hat Florian Hetzenauer vom SV Brixen II nicht nur die Wahl zum Spieler der Hinrunde in der 2. Klasse Ost klar gewonnen, sondern auch österreichweit einen Top-Platz belegt. Im Ligaportal.at Interview gibt es auch einen Ausblick von Florian auf die Herausforderung 2020 – beruflich und natürlich auch puncto Fußball.

Vor drei Jahren ins Tor gewechselt

Florian Hetzenauer: „Ich spiele seit meinem achten Lebensjahr für Brixen – seit drei Jahren stehe ich im Tor. Beide Tormänner sind damals ausgefallen und so bin dann ich ins Tor gegangen. Ich denke schon, dass es ein Vorteil ist wenn man auch im Feld gespielt hat. Man hat einen guten Überblick und tut sich beim Herauslaufen leichter.“

Rückblick und Ausblick

Florian Hetzenauer: „Der Herbst 2019 war für unser Team ziemlich durchwachsen. Wir haben Spielglück, aber auch Pech im Spiel gehabt und haben einige sinnlose Tore bekommen. Ich bin ja in den ersten sechs Spielen im Tor gestanden. Für mich persönlich startet im Jänner 2020 der Meisterkurs Tischler, aber ich werde versuchen so oft es geht beim Training und dann natürlich auch bei der Rückrunde dabei zu sein. Sportlich will ich generell besser werden – vor allem aber in Eins zu Eins Situationen – unser Einser-Golie Martin Kreidl ist ja da ganz besonders stark!“

Thema Fußball

Vorbild: Martin Kreidl und Manuel Neuer

Stärke: hohe Bälle und Schüsse vom 16er

Schwäche: 1:1 Duelle

Ich würde gerne einen Tag tauschen mit: Manuel Neuer

Ligaportal: eine ganz starke Fußballseite – die Tabellen könnten schneller aktualisiert werden

ein bisschen persönliches:

liebste Hobbies: Fußball, Schifahren, Schwimmen

Lieblingsmusik: Hardstyle

Lieblings-Apps: ligaportal und Forca

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten