Coach vom SK Ebbs II: „In unserem Dorf herrscht Fußballbegeisterung pur!“

Details Samstag, 15. Februar 2020 14:33

Geduld ist gefragt in den 2. Klassen – auch in der 2. Klasse Ost geht es erst wieder Mitte April 2020 mit der Rückrunde weiter. Der SK Blitzschutz Pfister Ebbs II liegt nur drei Punkte hinter Leader Waidring und muss zum Auftakt in Schwoich ran. Trainer Gerhard Seissl mit einem Überblick über den aktuellen Stand der Vorbereitung.

Kader und Vorbereitung

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Bei uns hat sich der Kader kaum geändert. Stefan Kittinger ist zurück aus Niederndorf. Ansonsten ist alles beim „Alten“. Wir haben die Vorbereitung am 3.2.2020 gestartet und trainieren pro Woche dreimal. Wir haben in Ebbs sehr gute Voraussetzungen und können zwischen Kunstrasen, Halle und Laufeinheiten mit anschließendem Sauna Besuch im „Hallo Du“ variieren. Der Schwerpunkt der Vorbereitung liegt mit Sicherheit im konditionellen Bereich bzw. am technischen Feinschliff!“

Testspielgegner des SK Ebbs II

Söll 1b – Freitag 28.02.2020

Walchsee 1b – Freitag 06.03.2020

Langkampfen 1b – Freitag 13.03.2020

Fügen KM2 – Samstag 21.03.2020

SV Nußdorf – Freitag 27.03.2020

FC Kundl KM2 – Freitag 10.04.2020

Ziele für die Rückrunde

Gerhard Seissl: „Unser primäres Ziel ist es, unsere Nachwuchsspieler weiter an die KM1 heran zu führen. Zusätzlich haben wir ja noch die Chance in der 2. Klasse Ost ganz oben mitzuspielen und bei etwas Glück sogar noch aufzusteigen. Aber wie es so schön heißt: nichts muss, alles kann ;-)!“

Persönliche Anliegen

Gerhard Seissl: „Unser Verein setzt sehr viel bzw. ausschließlich auf den eigenen Nachwuchs und da wollen wir auch ganz stark daran festhalten. Ich sehe es selber, da ich zusätzlich bei der U7 tätig bin, welche Fußballbegeisterung bei uns im Dorf herrscht. Das ist natürlich sehr toll und wir sind damit auch sehr erfolgreich. Also die Richtung stimmt und so soll es auch weitergehen!“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten