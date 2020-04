Annullierung der Hinrunde aus der Sicht von Waidring und Rum

Details Montag, 20. April 2020 21:27

Sechste Woche der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie – es zeichnet sich eine positive Entwicklung ab und auch Österreichs Fußball erwacht aus der Schockstarre. Man spricht von Geisterspielen in der tipico Bundesliga ab Mai, über den Amateurfußball macht man sich aber leider nicht so viele Gedanken. Und so mehren sich kritische Stimmen, die eine sportliche Annullierung der Hinrunde heftig kritisieren. Diese Annullierung trifft natürlich auch den SK Waidring und den SK Rum. Aber auch über dem Neustart im Herbst 2020 schweben viele Fragezeichen, Fragezeichen an die wir uns zumindest in den kommenden zwölf Monaten in allen Bereichen gewöhnen müssen.

In der Vorbereitung – bis zum Abbruch - voll auf Kurs!

Stefan Endstrasser. Trainer SK Waidring: „Für uns ist der Abbruch der Saison natürlich sehr bitter, da wir ja mit einem sehr guten Herbst uns den Titel Herbstmeister geholt haben. Wir hätten uns in dieser Saison das Ziel Meister und Aufstieg gesteckt und haben uns auch bis zum 15. März mit dem "Ausgangsverbot" absolut toll auf die kommende Saison vorbereitet. Wir wären für eine tolle Rückrunde bereit gewesen, und hätten uns sehr auf die sportliche Herausforderung gefreut. Aber wir sehen es sportlich und bereiten uns, sobald es die Regierung erlaubt, wieder mit vollem Elan auf die, hoffentlich, kommende Saison vor. Wir sehen uns auf dem Fußballplatz! Ich wünsche allen Teams im österreichischen Unterhaus alles Gute, Gesundheit und viel Energie für die kommenden Aufgaben! Bleibt gesund!“

Sportlich nicht einfach zu verarbeiten

Marco Tomasi, Trainer SK Kappa Rum: „Sicherlich bin ich auch nicht mit dem Abbruch der Saison zufrieden! Sportlich ist das nicht einfach zu verarbeiten, da wir auch auf einen Aufstiegsplatz positioniert waren! Aber mir persönlich ist es wichtiger, dass meine Jungs wieder in absehbarer Zeit wieder alle gesund am Platz stehen können! In diesen Sinne nicht jammern und gesund bleiben!“

