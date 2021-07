Ligaeinteilung 2. Klassen 2021/22 – im Osten gibt es eine Sonderlösung!

Details Freitag, 02. Juli 2021 00:53

Ziemlich mutige und durchaus gute Lösung in der 2. Klasse Ost für die Meisterschaft 21/22. Vier Mannschaften haben die 2. Klassen nach oben verlassen und um zu verhindern dass es durchgehend ein kleines Feld an teilnehmenden Mannschaften gibt, wurde für die 2. Klasse Ost ein neuer Weg beschritten. Zwar nur acht Teams, dafür aber im Herbst 21 und Frühjahr 22 eine Doppelrunde. Damit gibt es 28 Runden gesamt – einen Weg, den man durchaus beschreiten kann um zu sehen, wie sich so ein Monsterprogramm in einer zweiten Klasse in der Praxis anfühlt. In der 2. Klasse Mitte treten dreizehn Teams an, im Westen zwölf Mannschaften. Auch die Auslosung steht, die erste Runde wird in der 2. Klasse Mitte und Ost am 24. Juli angepfiffen, in der 2. Klasse West eine Woche später.

2. Klasse Mitte mit dreizehn Mannschaften

Dreizehn Teams starten in die Meisterschaft 21/22 und so kann man eine ordentliche Meisterschaft spielen. Kundl II ist vom Osten in die Mitte gewechselt, ebenso Münster II. FC Sparkasse Tux ist neu dabei und wird versuchen von unten neu durchzustarten. Dazu kommen die Teams der letzten Saison IAC II, Innsbruck West II, Matrei II, Natters II, Stubai II, Thaur II, Volders II, Hippach II, Mayrhofen II und Stumm II. Nicht mehr dabei, da in die 1. Klasse aufgestiegen Stans als Meister und Uderns als Sieger der Relegation der Vizemeister der 2. Klassen. Die erste Runde startet am 24. und 25. Juli. Mayrhofen spielt in Stumm, Matrei in Volders, Thaur in Hippach, Stubai empfängt Tux, der IAC Münster und Kundl spielt in Natters. Spielfrei ist SPG Innsbruck II.

2. Klasse Ost acht Teams und eine Sonderlösung!

Teilnehmerfeld acht Mannschaften – das jagt zunächst Spielern und Fans einen Schreck ein. Aber man geht einen neuen Weg – Doppelrunden im Herbst und Frühjahr sind angesagt. Statt Mini-Meisterschaft Monstermeisterschaft mit 28 Runden. Sicherlich die bessere Lösung, als nur vierzehn Spiele in der gesamten Saison. Neu dabei St. Johann II, dazu kommen die Teams der vergangenen Saison Kirchberg II, Oberndorf, Pillerseetal, Schwoich, Söll, Waidring und Westendorf. Nicht mehr dabei, da in die 1. Klasse als Meister aufgetsiegen, Reith/Kitzbühel. Die erste Runde am 24. und 25. Juli 2021 mit Heimspiel für St. Johann gegen Pillerseetal, Söll empfängt Westendorf, Waidring spielt in Oberndorf und Kirchberg in Schwoich.

2. Klasse West mit zwölf Mannschaften

Neu dabei Zams II, dazu kommen die Mannschaften der Vorsaison Flaurling, Fliess, Grins, Landeck II, Längenfeld II, Pians, Pitztal II, Silz/Mötz II, Vils II, Hatting-Pettnau und Völs II. Nicht mehr dabei als Aufsteiger und Meister in die 1. Klasse, der FC Lechaschau. Los geht es am 31. Juli bzw. 1. August 2021 mit den Partien Vils gegen Pitztal, Silz/Mötz gegen Landeck, Fliess gegen Pians, Völs gegen Zams, Längenfeld gegen Hatting-Pettnau und Flaurling gegen Grins.