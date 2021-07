2. Klasse Ost 2021/22 – ein Experiment mit acht Mannschaften und 28 Runden!

Details Samstag, 10. Juli 2021 01:13

Drei Ligen in den 2. Klassen mit Mimimeisterschaft – wie schon einmal auf nicht sehr viel Gegenliebe gestoßen. Das wäre die eine Option gewesen. Der Verband hat dann aber doch eine mutige Variante aus dem Hut gezaubert. Die 2. Klasse West und 2. Klasse Mitte spielen eine „normale“ Meisterschaft mit zweiundzwanzig bzw. sechsundzwanzig Runden – die 2. Klasse Ost spielt 28 Runden. 28 Runden deswegen, da nur acht Mannschaften die Punktejagd aufnehmen, diese spielen aber im Herbst 2021 und Frühjahr 2022 eine Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel.

Neu in der Liga

Der SK St. Johann II steigt neu in die Liga an, dazu kommen sieben Mannschaften, die nach dem Auffüllen der 2. Klasse West und 2. Mitte für die 2. Klasse Ost vorgesehen wurden. Einige Mannschaften sind auch aus dem Meisterschaftsbetrieb der 2. Klasse ausgestiegen. Sicherlich eine richtige Entscheidung - alle drei Ligen wieder mit zehn Mannschaften zu spielen, würde Blitzmeisterschaften ergeben und diese sind ja schon einmal auf viel Begeisterung gestoßen. Reith/Kitzbühel hat die 2. Klasse Ost als Meister in die 1. Klasse verlassen.

Favoriten

Schwoich II ist in der Relegation knapp gescheitert und ist zunächst ganz sicher einmal als erster Anwärter auf den Titel zu nennen. Waidring lag nur zwei Punkte hinter Schwoich, Kundl II ist in die 2. Klasse Mitte gewechselt. Oberndorf bleibt in der 2. Klasse Ost, Münster II spielt ebenfalls in der 2. Klasse Mitte. Westendorf II, Pillerseetal II, Kirchberg II, Söll II kickt weiter in der 2. Klasse Ost. Brixen Ii und Buch II haben kein Team mehr genannt. Damit gibt es acht Mannschaften, die 21/22 um den Titel spielen.

Doppelrunden – von der Minimeisterschaft zur Maximeisterschaft

Acht Mannschaften würden vierzehn Runden ergeben, das ist natürlich viel zu wenig. Durchaus mutig, hat sich der Verband entschlossen, im Herbst und Frühjahr jeweils eine komplette Hin- und Rückrunde zu spielen. Es werden also alle Team viermal gegeneinander antreten. Das wird aber abwechslungsreich gestaltet. So trifft zum Beispiel Oberndorf am 25. Juli zuhause auf Waidring, das Rückspiel gibt es am 19. September. Im Frühjahr 2022 spielt Oberndorf in der zweiten Runde am 2. April in Waidring und Waidring ist am 14. Mai zu Gast in Oberndorf. Kommen wir aber zurück zur ersten Runde, die vom 23. Juli bis 25. Juli 2021 gespielt wird. Am 23. Juli um 18:30 Uhr ist Pillerseetal in St. Johann zu Gast, Kirchberg spielt am 24. Juli um 18:30 Uhr in Schwoich. Ebenfalls am 24. Juli um 19 Uhr die Partie Söll II gegen Westendorf II und am Sonntag, dem 25. Juli 2021, trifft um 17:30 Uhr wie schon erwähnt Oberndorf zuhause auf Waidring.