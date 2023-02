Coach von Kirchdorf II: „Das Ziel kann nur lauten den ersten Tabellenplatz zu verteidigen!“

Details Donnerstag, 02. Februar 2023 00:34

Nur drei Punkte trennen die Top-3 der 2. Klasse Ost nach der Hinrunde. Das restliche Feld ist zwar schon etwas abgehängt, Teams wie Stumm, Waidring oder Oberndorf könnten aber das Zünglein an der Waage im Kampf um den Titel sein. Am ersten Aprilwochenende 2023 beginnt die Rückrunde und Leader SV Kirchdorf II startet mit dem Schlager gegen die Nummer zwei Kundl II auswärts. Für den Trainer des SV Kirchdorf II, Markus Thanner, wird es eins sehr enges Rennen um die Meisterschaft geben.

Fazit über die Hinrunde?

Markus Thanner, Trainer SV Kirchdorf II: „Wir sind natürlich sehr zufrieden, dass wir nach der Hinrunde ganz oben stehen. Dementsprechend gut ist auch die Stimmung im Team. Wir wissen aber auch, dass es noch ein weiter Weg ist und die Konkurrenz nicht schläft. Die Tabelle zeigt ja, wie eng alles ist.“

Wintervorbereitung?

Markus Thanner: „Wir haben zwar bereits mit ein paar Einheiten in der Halle gestartet, aber so richtig legen wir diese Woche los. Es wird ein Mix aus Laufeinheiten, Krafttraining in der Halle und Training auf dem Kunstrasen sein. Wir stimmen uns da mit unserer Kampfmannschaft bzw. U18 ab. Ab Ende Februar haben wir dann auch das erste Testspiel. Insgesamt habe ich sechs Vorbereitungsspiele vereinbart, damit wir für den schweren Auftakt bereit sind.“

Transferaktivitäten?

Markus Thanner: „Ich bin mit meiner Mannschaft und der Kadergröße wirklich sehr zufrieden, daher gibt es auch keine Transfers. Unsere Kampfmannschaft hatte im Herbst leider einige Langzeitverletzte, da hoffen wir natürlich, dass alle wieder zurückkommen und aus unserer U18 hat sich auch schon der eine oder andere für den nächsten Schritt empfiehlt.“

Ziele im Frühjahr 2023?

Markus Thanner: „Das Ziel kann nur lauten den ersten Platz zu verteidigen. Dafür werden die beiden Auftaktspiele gegen Kundl 1b und Münster 1b schon äußerst wichtig sein. Aber auch sonst darf man sich keinen Umfaller erlauben, das hat die Hinrunde bereits gezeigt. Da werden meiner Meinung nach die Ergebnisse gegen Oberndorf und Waidring eine wichtige Rolle spielen.“

Beurteilung der Lage in der Liga?

Markus Thanner: „Das Duell an der Spitze ist natürlich sehr eng. Nur drei Punkte trennen uns von Platz drei. Ich denke, dass auch diese drei Mannschaften um den Titel spielen werden. Natürlich hoffe ich sehr, dass meine Mannschaft am Ende die Nase vorne hat. Wie schon erwähnt, glaube ich. dass Waidring und Oberndorf zumindest das Meisterschaftsrennen beeinflussen können und auch durchaus weiter vorne stehen sollten.“