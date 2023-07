Neu in der 2. Klasse Ost: Finkenberg, Jenbach II, Fritzens II und Weerberg II

Details Mittwoch, 05. Juli 2023 00:57

Die geographische Ligaeinteilung für die Saison 2023/24 hat sich ein wenig verschoben, einige Mannschaften haben den Spielbetrieb eingestellt, einige sind neu dazugekommen. Erfreulich ist, dass man in den dritten Klassen eine „ordentliche“ Meisterschaft auf die Beine stellen konnte. Zwölf Mannschaften in der 2. Klasse Mitte und je elf in der 2. Klasse Ost und der 2. Klasse West. Saisonstart ist am zweiten Augustwochenende, die Winterpause mit fünf Monaten ist wie gewohnt gefühlt endlos.

Neu in der 2. Klasse Ost

Zwei Mannschaften nehmen an der Meisterschaft nicht mehr Teil, dafür sind ein paar dazu gekommen. Der FC Finkenberg nimmt wieder teil, der SK Jenbach II wechselt aus der 2. Klasse Mitte in den Osten und neu dazu kommen der SV Fritzens II und der SV Weerberg II.

2023/24 wieder in der 2. Klasse Ost

Wieder mit dabei sind der SC Kundl II, der SK AVZ Pillerseetal II, FC Oberndorf, SK Waidring, SV Westendorf II, FC Söll II und SVG Stumm II. Nicht mehr dabei sind der SC Münster II und der SV Kirchdorf II als Aufsteiger in die 1. Klasse Ost. Leider keine Mannschaft stellen mehr Hippach II und Zell am Ziller II.

Spielplan ist ausgelost!

Am zweiten Augustwochenende startet die Saison 2023/24 in die erste Runde. Der SK Jenbach II darf sich eine Woche länger vorbereiten – die Mannschaft ist in der ersten Runde spielfrei. Der FC Finkenberg startet mit einem Heimspiel gegen SVG Stumm II, Pillerseetal empfängt Fritzens II, Waidring gegen Oberndorf ist wohl der Schlager der Runde, Weerberg II hat Söll II zu Gast und Westendorf kickt zu Hause gegen Kundl II. Die elf Runden der Hinrunde werden im Herbst 2023 absolviert, die letzte Runde 2023 wird am vorletzten Oktoberwochenende gespielt. Dann folgt eine lange Winterpause im Ausmaß von fünf Monaten bis zum Ankick der Rückrunde Anfang April 2024.

