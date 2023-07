Rückblick und Ausblick der SVG Stumm II

Details Freitag, 14. Juli 2023 00:48

In knapp einem Monat geht es auch in der 2. Klasse Ost mit der Meisterschaft 2023/24 los. Die SVG Stumm II kann auf das beste Ergebnis seit Bestehen in der Saison 2022/23 zurückblicken. Der Rückblick auf die vergangene Saison ist aber viel mehr ein Ausblick auf die kommenden Herausforderungen. Philipp Wurm hat als Coach der KM2 hohe Vorgaben gesetzt, Reinhard Dengg wird versuchen, diese noch zu übertreffen. Los geht es am zweiten Augustwochenende mit dem Auswärtsspiel beim FC Finkenberg, der wieder in den Meisterschaftsbetrieb eingestiegen ist.

Reinhard Dengg übernahm die KM2 von Stumm!

„Ebenso wie bei unserer Kampfmannschaft Eins, wird auch bei unserer Zweiten fleißig für die neue Saison geplant. Neue Talente werden aus den Nachwuchsteams aufrücken und vielleicht gelingt es auch noch, den einen oder anderen arrivierten Spieler ins Team zu holen.

In der Hinrunde betreute Philipp Wurm unsere Kampfmannschaft II sehr erfolgreich in der 2. Klasse Ost. Sogar von der Tabellenspitze durfte kurze Zeit gelacht und Erfolge gegen starke Teams aus der Liga gefeiert werden. Am Ende des ersten Saisonabschnittes belegte man dann den starken 4. Platz. Im Frühjahr anfangs noch an Bord, musste auch unser Kampfmannschaft II Trainer sein Amt niederlegen und so war man gezwungen - nur wenige Wochen vor Frühjahrsstart - nochmals am Trainermarkt aktiv werden. Viele Namen wurden spekuliert, doch am Ende konnte eigentlich nur einer infrage kommen, Reinhard Dengg. Nach guten Gesprächen mit der sportlichen Führung konnte man ihn von Ahrnbach (Südlicher Ortsteil von Stumm) doch noch mal in die Stummer-Lend (Stumm Zentrum) lotsen, um unser Team (ein weiteres Mal) zu trainieren.

Unserem Rainer wurde eine intakte sowie fitte Mannschaft übergeben, sodass es ihm und auch der Mannschaft Freude bereitet hat, Fußball zu spielen. Sportliche Erfolge durfte man ebenso feiern und am Ende belohnte sich das Team mit dem 5. Tabellenplatz. Dies war für unsere Zweite zudem das beste Ergebnis seit Bestehen!

Wir möchten uns nun bei beiden Trainern noch mal bedanken und gratulieren. Eine Kampfmannschaft II zu betreuen erfordert oft viel Geduld und auch der sportliche Erfolg hängt oftmals eng mit den Kadermöglichkeiten der ersten Mannschaft zusammen. Deshalb möchten wir euch umso mehr unseren Dank für euere Arbeit, euer Engagement und euren Einsatz für unseren Verein, SVG Stumm Stummerberg, aussprechen.

Danke auch hier an unsere Fans, Sponsoren, Gönner und Unterstützer - auf viele weitere gemeinsame schöne Momente.!“ (Quelle; SVG Stumm facebook)

