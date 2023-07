Sohn und Vater trainieren Pillerseetal II – Testpartien der 2. Klassen am vierten Juliwochenende 2023

Details Dienstag, 18. Juli 2023 00:47

Absolut nicht alltäglich die Besetzung der Trainerbank beim SK Pillerseetal II in der kommenden Saison der 2. Klasse Ost. Sohn und Vater Fröhwein werden das Team in der Saison 2023/24 betreuen. Pillerseetal II eröffnet die kommende Meisterschaft am zweiten Augustwochenende mit dem Heimspiel gegen den Newcomer Fritzens II. Die Vorbereitungszeit neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen – am vierten Juliwochenende wird nicht nur in den 2. Klassen ausgiebig getestet. Die Saison 2023/24 in Österreich wird zudem mit der ersten Runde im Uniqa ÖFB Cup offiziell eröffnet.

„Familienprojekt“ Pillerseetal II auf der Trainerbank!

Neues Trainerteam des SK Pillerseetal II in der 2. Klasse Ost! Trainer Michael Fröhwein und Co-Trainer Harald Fröhwein. Sohn und Vater als Trainergespann gibt es auch nicht so oft!

Michael Fröhwein, Trainer SK Pillerseetal II: „Unser Ziel ist es, die Mannschaft wieder zu einer Gemeinschaft zu machen. Die Mannschaft im technischen und taktischen Bereich weiterzuentwickeln und die jungen Spieler an die KM heranzuführen. Teambuilding als Prozess verstehen. Sportliche Ziele gebe ich keine aus. Wichtig wird es sein, aus einer Mannschaft ein Team zu formen. Team-Building: Mit Spiel, Spaß und Spannung die Basis schaffen! Gemeinsam auf und neben dem Platz. Das gemeinsame Projekt: Spieler und Trainer ziehen an einem Strang!“

Testspielprogramm der 2. Klassen am vierten Juliwochenende

In der 2. Klasse Ost geht es am 19. Juli mit Kolsass/Weer II gegen den SV Weerberg II weiter – Ankick 19:30 Uhr. Am 21. Juli stehen sich um 18 Uhr Fritzens II und Weerberg Ii gegenüber und um 19 Uhr der SV Radfeld und SC Kundl II. In der 2. Klasse Mitte treffen am 19. Juli 2023 Wipptal II und Mils II um 19 Uhr aufeinander. Am 20. Juli spielt um 19 Uhr Navis gegen Matrei II und am 21. Juli um 18:30 Uhr Rum II gegen die Reserve von Angerberg. Am 22. Juli zwei weitere Testspiele. Axams/Grinzens II gegen die Reserve von Seefeld um 18 Uhr und Veldidena gegen die Völser Young Boys um 19 Uhr. Am 23. Juli schließlich Reichenau U18 gegen Wilten II um 10 Uhr. In der 2. Klasse West gibt es bereits am 18. Juli um 20 Uhr die Testpartie zwischen Tarrenz und den Haiming Juniors. Am 22. Juli um 19 Uhr treffen die SPG Arlberg-Stanzertal und der FC Fliess um 19 Uhr aufeinander.

