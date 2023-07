FC Oberndorf meldet vier Abgänge!

Details Montag, 24. Juli 2023 00:16

Nur mehr drei Wochen bis zum Start der neuen Saison 2023/24 in der 2. Klasse Ost. Der FC Oberndorf startet die Punktejagd am 13. August 2023 um 17:30 Uhr auswärts in Waidring. Eine Änderung in den 2. Klassen könnte sich noch durch den Rückzug des FC Buch aus der Landesliga Ost ergeben. Es wurde aber noch nicht entschieden, ob eine Mannschaft des FC Buch in den 2. Klassen neu startet. Der Verband und die neue Vereinsführung von Buch wollen das aber schnell entscheiden.

Die vier Abgänge in Oberndorf im Detail

„Einige Spieler haben den FC Oberndorf mit Ende der Saison verlassen bzw. die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Der FCO bedankt sich für euren Einsatz und wünscht euch alles Gute für die Zukunft bei euren neuen Vereinen!

Stefan Milekic: Deine Späßchen beim Training vermissen wir jetzt schon und natürlich deinen Einsatz auf dem Platz. Alles Gute für dich und deine Familie in deiner "Fußballpension".

Sebastian Bachler: Sebi kam mit fünfzehn Jahren als Nachwuchsspieler des FCO in die Kampfmannschaft. Seitdem durften wir uns über viele Tore des Stürmers freuen. Alles Gute beim FC Kitzbühel!“

Daniel Sekularac: Dani wechselte schon im Frühjahr seinen Wohnort Richtung Steiermark. Schade, dass du nicht mehr bei uns bist. Wir wünschen dir alles Gute beim Sportverein Gralla!

Mladen Dusanic: Seit 2015 mit kurzer Pause beim FCO. Danke Mladen für deinen immer hundertprozentigen Einsatz. Wir wünschen dir alles Gute beim SC Ellmau!“ (Quelle: FC Oberndorf facebook)

