Waidring setzt sich den Meistertitel als Ziel für 2023/24!

Am 20. August 2023 startet der SK Wadring mit der Heimpartie gegen Svg Stumm II um 17:30 Uhr in die neue Saison 2023/24 der 2. Klasse Ost. Ein Brüderpaar hat das Coaching übernommen. Werner und Manuel Köck wollen die Mannschaft zum Titel führen, die Zeit ist nach der Aufbauarbeit der letzten Jahre reif. In der Vorrunde des Tirol Cup ist Waidring knapp im Elferschießen an Pillerseetal II gescheitert.

Vorbereitung?

Werner Köck, Trainer SK Waidring: „Wir pausierten drei Wochen und starteten dann in die Vorbereitung und hatten am zweiten Tag gleich das erste Testspiel gegen St. Martin, welches wir knapp verloren mit 1:2. Beim zweiten Test ging es dann nach Kirchdorf gegen die KM2, wobei ein schnelles Spiel auf kleinem Platz stattfand und mit 6:3 für Kirchdorf endete! In der Vorrunde des Tirol Cup am 28.7.23 ging es gegen unsere Nachbarn vom AVZ Pillerseetal, leider sind wir im Elferschießen mit 2:3 knapp gescheitert. Aktuell wird noch fleißig trainiert, bevor es in den Punktekampf geht!“

Kaderänderungen?

Werner Köck: „Jannik Bisdorf wechselte zum AVZ Pillerseetal und Peter Köck geht in die wohlverdiente Fußballpension nach über 20 Jahren Kampfmannschaft. Neu im Team sind Fabio von König und David Foidl (Nachwuchs). Maximillian Millinger, der nach einer Pause wieder angreift. Und unser letzter Neuzugang Christian Groß, welcher viel Erfahrung mitbringt, wechselte aus Deutschland zum SK Waidring. Neu ist auch noch fix, dass mich mein Bruder Manuel Köck als Co-Trainer unterstützt.“

Ausblick?

Werner Köck: „Wir starten also mit einem starken Kader von 25 Spielern in die neue Saison! Mein Ziel ist der Meistertitel für diese Saison und daraufhin werden wir hart arbeiten, wir haben jetzt in zwei Jahren ein schlagkräftiges Team aufgebaut und jetzt müssen wir alles rausholen und wenn jeder immer 100% gibt, dann sind wir mit Sicherheit stark genug, um dieses Ziel zu erreichen!“

