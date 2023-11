Coach von Jenbach II: „Lasst doch diesen Fußball mit seinen Emotionen wie früher weiterleben!“

Details Freitag, 17. November 2023 00:45

Der SK Jenbach II ist der Sensations-Herbstmeister in der 2. Klasse Ost. Eine Sensation vom Saisonstart aus gesehen! im Laufe der Hinrunde wurde immer deutlicher, dass Jenbach II das Zeug zum Titel hat. Mit neun Zählern Vorsprung auf Verfolger Finkenberg geht es in die Winterpause. Vom Trainer Wolfgang Schäfer kommt zudem ein flammender Appell zur Abschaffung des VAR, die Torlinientechnik soll bleiben.

Wie ist die Hinrunde verlaufen?

Wolfgang Schäfer, Trainer SK Jenbach II: „Die Hinrunde für uns ist sehr gut verlaufen. Damit habe ich als Trainer nicht gerechnet. Die Mannschaft war neu zusammengestellt und was die Spieler daraus gemacht haben, war einfach super. Wir trainieren ab 24.11.23 weiter und freuen uns schon auf unser Trainingslager in der Türkei vom 28.2-6.3.24.

Ziele für die Rückrunde?

Wolfgang Schäfer: „Man kann schon erkennen, dass die Mannschaft etwas erreichen möchte. Ob wir am Ende der Saison aufsteigen, wissen wir noch nicht. Unser Ziel wird sein, so viele Spiele zu gewinnen, wie der Gegner es zulässt. Ich bin erst mal froh, dass sich wirklich eine Mannschaft gefunden hat von jungen und älteren Spielern mit Erfahrung. Wir haben nicht eine Rote Karte bekommen. Kein Spieler ist überheblich gewesen, sondern wir haben jedem Gegner Respekt gezeigt. In dieser Liga kannst du nur über geschlossene Mannschaftsleistung bestehen. Und das haben wir geschafft.“

Trainingslager 2024?

Wolfgang Schäfer: „Zu unserem Trainingslager in der Türkei in Belek ist zu sagen, dass einfach so ein Trainingslager für eine Mannschaft in dieser Liga der Wahnsinn ist. Wir fahren mit 47 Personen, davon sind vierundzwanzig Spieler, drei Trainer, die Spielerinnen unserer Damenmannschaft plus Funktionäre. Die Kampfmannschaft 1 bleibt zu Hause.

Einfach spielen!

Wolfgang Schäfer: „Daran kann man erkennen, dass sich bei der KM2 etwas bewegt, seitdem ich sie übernommen habe. Ich möchte aber klar betonen: Das ist erst ein kleines Mosaiksteinchen. Sollten wir es wirklich schaffen aufzusteigen, dann muss man genau so weitermachen. Wir müssen im Fußball wieder da hinkommen, was ihn stark gemacht hat: einfach spielen! Nicht 500 Pässe spielen im Spiel und der Gegner gewinnt! Sondern die 0 muss stehen und in der Vorwärtsbewegung zum Torabschluss kommen. Ich vermisse das 1:1. Und den Straßenfußballer!"

VAR macht keinen Spaß!

Wolfgang Schäfer: „Zum Thema VAR: es macht keinen Spaß. Torlinie-Entscheidung ja! Alles andere stellt diesen Sport infrage. Lasst doch diesen Fußball mit seinen Emotionen wir früher weiterleben! Digitalen Fußball gibt es schon genug!“

