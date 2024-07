Daten und Fakten zur 2. Klasse Ost 2023/24 und Auslosung 2024/25

Details Donnerstag, 04. Juli 2024 01:29

Zunächst die erfreuliche Nachricht: In der Saison 2024/25 werden in der 2. Klasse Ost dreizehn Mannschaften an den Start gehen. Zu verdanken ist das den neuen Teams von Buch, Wacker Alpbach II, Hippach II und Stans II. Wir werfen aber auch noch einen Blick zurück auf 2023/24. In der Statistik kann man gut erkennen, dass der ausschlaggebende Punkt für den Titel von Jenbach II die Defensive gewesen ist. Offensiv war Westendorf das beste Team. Dann ziemlich gleichauf Jenbach II, Waidring und Oberndorf.

Statistik 2. Klasse Ost 2023/24

Bestes Team Hinrunde: SK Jenbach II

Bestes Team Rückrunde: SK Waidring

Beste Heimelf: SK Jenbach II

Bestes Auswärtsteam: SK Waidring

Höchste Anzahl an Siegen

SK Jenbach II 14 Siege

SK Waidring 12 Siege

SV Westendorf II 10 Siege

Höchste Anzahl Niederlagen

SV Fritzens II 13 Niederlagen

SK AVZ Pillerseetal II 12 Niederlagen

Beste Offensive

SV Westendorf II mit 56 Treffern

SK Jenbach II mit 49 Treffern

SK Waidring mit 49 Treffern

FC Oberndorf mit 48 Treffern

Torschützenliste:

Thomas Gwiggner vom SV Westendorf II mit 28 Treffern

Nicolas Hofer vom FC Oberndorf mit 20 Treffern

Janko Grubovic vom SK Jenbach II mit 14 Treffern

Beste Defensive

SK Jenbach II mit 17 Gegentreffern

SK Waidring mit 24 Gegentreffern

FC Finkenberg mit 28 Gegentreffern

Siege in Serie

SK Jenbach II mit sieben Siegen in Serie

SK Waidring mit 5 Siegen in Serie

Niederlagen in Serie

SK Pillerseetal II mit 7 Niederlagen in Serie

SV Fritzens II mit fünf Niederlagen in Serie

Stumm II mit 5 Niederlagen in Serie

FC Söll II mit 4 Niederlagen in Serie

2. Klasse Ost mit dreizehn Mannschaften 2024/25!

Eine sehr erfreuliche Entwicklung gibt es puncto Anzahl Mannschaften zu vermelden. Nach dem doch sehr dünnen Angebot von zehn Mannschaften 23/24 starten dreizehn Mannschaften in die Saison 24/25. Bekanntlich ist ja Jenbach II aufgestiegen, neu dazu kommen der FC Buch, FC Wacker Alpbach II, SK Hippach II und SV Stans II. Auch 2024/25 sind in der Meisterschaft die Mannschaften von Finkenberg, Oberndorf, Söll II, Pillerseetal II, Waidring, Fritzens II, Weerberg II, Westendorf II und Stumm II zu sehen. Los geht es am zweiten Augustwochenende, wobei Neuling Buch die SVG Stumm empfängt. Hippach II hat Oberndorf zu Gast, Stans empfängt Finkenberg, Weerberg das Team von Fritzens, Waidring II spielt in Westendorf und Pillerseetal in Söll. Neuling Wacker Alpbach II ist in der ersten Runde spielfrei.

