Der FC Buch ist wieder da!

Höchst Erfreuliches gibt es aus der 2. Klasse Ost zu berichten. Der FC Buch stand nach der Auflösung der Kampfmannschaft in der Landesliga knapp vor dem Ende, aber dank dem Einsatz von Alexander Eder, Markus Eder, Bernhard Brunner, Martin Kirchmair und vielen Helfern und Gönnern ist es gelungen, dem FC Buch neues Leben einzuhauchen. Somit kann der FC Buch 2024/25 unter Coach Manfred Nail in der 2. Klasse Ost neu durchstarten. Die erste Meisterschaftspartie wird am 10. August 2024 um 17 Uhr zu Hause gegen Stumm II angepfiffen.

Wie ist der aktuelle Stand der Vorbereitung?

Manfred Nail, Trainer FC Buch: „Die Vorbereitung läuft gut! Testspiel gegen Achensee wurde mit 3:1 gewonnen, gegen Jenbach II gab es ein 2:2. Wir spielen in der Vorbereitung noch gegen Münster II und gegen Kundl II.“

Kaderzusammensetzung?

Manfred Nail: „Die Hälfte der Spieler sind ab Jahrgang 2008 und die anderen haben wir reaktiviert zum Neustart! Alle Spieler vom FC Buch!“

Gibt es aktuell verletzte Spieler?

Manfred Nail: „Ich denke, dass zum Meisterschaftsstart alle fit sein werden! Dank unserem Spieler und Physiotherapeuten Lukas Reimann, er war auch beim ÖSV tätig.“

Zielsetzung und Favoriten?

Manfred Nail: „Für unsere Mannschaft ist eine Platzierung zwischen vier und sieben unsere Zielsetzung. Mein Titelfavorit ist der SK Waidring. In der heimischen Bundesliga wird RB Salzburg den Titel holen, in Deutschland der FC Bayern!“

Wichtiges zum Verein?

Manfred Nail: „Der FC Buch war kurz vor dem Bankrott und mit der Auflösung der KM in der Landesliga stand der Verein kurz vor der Auflösung! Dank Alexander Eder, Markus Eder, Bernhard Brunner und Martin Kirchmair und ihrem unermüdlichen Einsatz ist es gelungen, tolle Leute zum FC Buch zu bringen! Wir haben jetzt ein Team, wo nicht nur FC Buch drauf steht, sondern der FC Buch lebt. Ich möchte mich gleichzeitig bei allen Helfern und Gönnern des neuformierten FC Buch bedanken!“

Persönliche Anliegen?

Manfred Nail: „Mir ist Fair-Play wichtig und ich wünsche mir mehr Verständnis bei einer Fehlentscheidung gegenüber den Schiedsrichtern!“

