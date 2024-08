Coach von Waidring: „Wir hoffen, dass wir um den Titel mitspielen können!“

Details Donnerstag, 01. August 2024 01:07

Für den SK Waidring startet die Saison 2024/25 mit einem echten Kracher. Am 2. August 2024 ist um 19:30 Uhr in der ersten Runde des Tirol-Cup der SV Fügen zu Gast. In der Meisterschaft der 2. Klasse Ost hofft man ganz oben mitspielen zu können. Der erste Gegner ist am 10. August 2024 um 15:45 Uhr auswärts der SV Westendorf II.

Fügen ist im Tirol-Cup am 2. August 2924 zu Gast!

Werner Köck, Trainer SK Waidring: „Wir haben zwei Testspiele erfolgreich absolviert und beide gewinnen können. Jetzt bereiten wir uns vor auf die erste Cuprunde am 2.8.2024, wo wir niemand geringeren als den SV Fügen bei uns empfangen werden!

Vorbereitung, Verletzungen und Kaderänderungen?

Werner Köck: „Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut und die Männer sind top motiviert für die neue Saison. Leider müssen wir einen Kreuzbandriss in Kauf nehmen bei unserem Tommy Köck, der wohl die ganze Saison fehlen wird. Alles Gute und schnelle Genesung! Dennoch starten wir mit einem 25 Mann Kader in die neue Saison und hoffen, dass wir wieder ganz vorne mitspielen können! Zwei unserer Jungs wollten sich höher probieren und wechselten zum einen nach Walchsee und zum anderen nach St. Johann und zwei Spieler stießen jetzt wieder zu uns dazu nach einer Pause!“

Titelfavoriten?

Werner Köck: „Zum Thema Titelfavoriten glaube ich, dass es diese Saison auf jeden Fall enger hergeht als letzte Saison und drei oder vier Teams im Titelkampf mitmischen. Ich hoffe, dass wir auch eines davon sind. Ich freue mich auf die neuen Mannschaften und dass wir jetzt wieder mehr Spiele und eine 13er Liga haben! RB Salzburg wird bei uns und Bayern wieder in Deutschland am Ende ganz oben stehen, denke ich!“

Wichtiges zum Verein?

Werner Köck: „Unser SK Waidring Nachwuchstag ist immer eine tolle Sache für alle Kinder! Findet heuer am 24.8.2024 statt! Ansonsten wünsche ich allen eine faire und unfallfreie Saison und spannende Spiele!“

