Vier Treffer für Pillerseetal II von Robert Hupf gegen Oberndorf

Details Mittwoch, 04. August 2021 15:06

Acht Treffer in der zweiten Runde der 2. Klasse Ost zwischen dem SK AVZ Pillerseetal II und dem SV Oberndorf. Nach einem Blitzstart lässt sich die Heimelf nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und gewinnt mit 6:2.

Pillerseetal II mit Blitzstart

Nach 25 Minuten 3:0 für Pillerseetal gegen Oberndorf. Sicherlich ein ziemlicher Schock für die Gäste. Robert Hupf mit Doppelpack und Florian Obwaller bringen das Spiel schnell in eine sehr einseitige Richtung. Aber Oberndorf schöpft etwas Hoffnung – 1:3 noch vor der Pause durch Aziz Eker. Die Vorentscheidung in Minute 55 – Robert Hupf mit seinem dritten Treffer. Robert macht auch noch Nummer vier in Minute 65, Stefan Bosin scort für die Gäste. Am Ende ein klares 6:2 durch einen weiteres Treffer von Florian Obwaller.

Rückblick und Ausblick

Vier Spiele – 22 Tore – das ist die Bilanz der zweiten Runde der 2. Klasse Ost. Zwei Runden von 28 sind gespielt und zwei Teams haben noch keinen Punkt geholt. Darunter überraschend Waidring, die das Heimspiel knapp 1:2 gegen den neuen Tabellenführer Schwoich II verloren haben. Auch Westendorf hat das zweite Spiel ebenfalls verloren – mit 1:3 zuhause gegen St. Johann II. Pillerseetal II hat mit einem 6:2 Erfolg Tabellenplatz zwei übernommen. Leader Schwoich ist in Runde drei am 7. August 2021 in Oberndorf zu Gast, Pillerseetal empfängt die noch punktelosen Kicker von Westendorf II.-

