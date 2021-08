St. Johann II übernimmt Tabellenführung – Westendorf II setzt sich gegen Kirchberg II durch

Details Samstag, 21. August 2021 23:53

Fünfte von 28 Runden in der 2. Klasse Ost – acht Mannschaften lassen es ordentlich krachen. Zweiundzwanzig Treffer in vier Spielen – nur ein Spiel fiel dabei aus dem Rahmen. Der SK St. Johann II konnte im Spitzenspiel gegen den FC Riederbau Schwoich II mit 1:0 gewinnen – hatte aber Chancen auf weitere Treffer. Der SK St. Johann II damit die einzige Mannschaft ohne Niederlage – Tabellenplatz eins. Der SV Westendorf II setzt sich klar gegen den SC Kirchberg II mit 3:1 durch.

Knapper Erfolg für den SK St. Johann II gegen Schwoich II

Stefan Gasteiger, Trainer SK St. Johann II: „Das Spiel verlief zunächst recht ausgeglichen. Torlos ging es in die Pause. In der 65. Minute ist uns dann die Führung durch Patrick Hager gelungen. Ab diesem Zeitpunkt waren wir die bessere Elf, hatten noch gute Möglichkeiten auf zwei weitere Treffer. Pauschallob an die Mannschaft, unsere Bilanz mit vier Siegen und einem Remis kann sich sehen lassen. Weiter so!“

Doppelpack von Lukas Pöll für Westendorf gegen Kirchberg

Laurin Steixner, Trainer SV Westendorf II: „Die ersten Minuten der Partie waren ziemlich ausgeglichen, aber wir haben dann doch ziemlich schnell zu unserem System gefunden. Wir hatten das Spiel im Griff und erzielten in der 30. Minute auch die Führung durch Thomas Gwiggner. Auch nach der Führung blieb mein Team kompakt und es ist uns gelungen den Gegner zu Fehler zu zwingen. So fiel auch das 2:0 in der 41. Minute durch Lukas Pöll. In Hälfte zwei haben wir es eher defensiv angelegt und drei junge Kicker eingewechselt. Defensiv sind wir immer noch gut und kompakt gestanden, haben aber dann doch den Anschlusstreffer zum 1:2 in der 79. Minute durch Andreas Pisecker hinnehmen müssen. Sechs Minuten später hat dann aber Lukas Pöll mit seinem zweiten Treffer alles klar gemacht. Der 3:1 Erfolg ist in Summe sicherlich verdient!“

Beste Spieler SV Westendorf II: Lukas Pöll, Hannes Sass, Markus Sass

