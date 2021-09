St. Johann II setzt sich nach Sieg gegen Söll II an der Tabellenspitze weiter ab

Details Donnerstag, 09. September 2021 12:09

Nach acht Runden der 2. Klasse Ost hat sich ein Team schon als allererster Anwärter auf den Titel präsentiert. Der SK St. Johann II führt die Tabelle bereits mit sieben Punkten Vorsprung an. Auch gegen Söll II ließ man mit einem 3:0 Erfolg nichts anbrennen. Der erste Verfolger Pillerseetal II ließ beim 0:0 gegen Schwoich II Punkte liegen und so ist die Führung von St. Johann schon sehr komfortabel.

Wir wachsen von Spiel zu Spiel!

Stefan Gasteiger, Trainer SK St. Johann II: „Das war heute gegen Söll eine richtig gute Mannschaftsleistung, wir wachsen von Spiel zu Spiel. Wir konnten bereits in der zwölften Minute durch Michael Grünwald in Führung gehen und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte hat Barbaros Aksu für das zweite Tor gesorgt. Marvin Ventola sorgte dann in der 66. Minute für den 3:0 Endstand. Alle Tore aus dem Spiel, ein absolut verdienter 3:0 Erfolg!“

Beste Spieler SK St. Johann II: Valentin Jovanovic, David Hörhager, Marco Pfannhauser

