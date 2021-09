Kantersieg des SK Waidring gegen Oberndorf

Details Dienstag, 21. September 2021 18:08

Für den SK Waidring ist in der 2. Klasse Ost der erste Dreier eingefahren. In der zehnten Runde gewinnt Waidring gegen Oberndorf zuhause klar mit 7:1. An der Tabellenspitze ist es etwas enger geworden. Leader SK St. Johann II verliert das Schlagerspiel auswärts gegen Pillerseetal II mit 1:3, aber auch Schwoich II muss sich in Kirchberg 0:3 geschlagen geben. St. Johann führt jetzt vier Punkte vor Pillerseetal und sechs vor Schwoich.

Jannik Bisdorf trifft für Waidring dreimal!

Werner Köck, Trainer SK Waidring: „Ich könnte über das Spiel ein Buch schreiben! Kurz gefasst: Der Kader nahezu wieder vollständig, ich wollte unbedingt drei Punkte mit meiner Mannschaft holen und wünschte mir auch gleichzeitig, dass der Sieg eindeutig ausgeht! Was uns auch gelungen ist!

Es stand nach zehn Minuten 3:0 für uns, da sollte man als Trainer normal einen ruhigen Tag haben - aber es war leider nicht so! Auf der Linie der Gegner stand der Obmann der Oberndorfer Mannschaft und er war sich leider zu gut um fair zu sein - er ließ die Fahne immer wieder unten. Ich bin ein Trainer, der nicht gleich reagiert, da wir in der untersten Klasse spielen! Aber nach dem vierten Mal sagte ich: „Ganz toll, wie du dich hier aufführst als Linienrichter und du bist Obmann - schäm dich!" Worauf ich allerdings die gelbe Karte bekam!

Wenn man dann noch berücksichtigt, dass der Schiri mit den Gegnern nicht deutsch gesprochen hat und dabei auch noch gelächelt hat, kann man sich auch bei einem 5:1 Vorsprung in der Halbzeit als Trainer nicht sicher sein, ob man das Spiel gewinnt!

Nach dem Match, als ich zum gegnerischen Trainer ging, verweigerte er mir den Handschlag - das finde ich ekelhaft! Doch meine Mannschaft war heute extrem stark und deswegen konnten wir diesen hohen Sieg einfahren - trotz all den Strapazen! Manuel Köck, Thomas Köck und Jannik Bisdorf haben uns mit 3:0 in Führung gebracht. Branko Zdjelar hat den Treffer für die Gäste erzielt. Für uns waren noch Jannik Bisdorf mit seinem zweiten und dritten Treffer erfolgreich, Peter Köck und Manuel Köck sorgen für den 7:1 Endstand.“

Beste Spieler SK Waidring: Manuel Köck, Peter Köck, Jannik Bisdorf und Daniel Danzl!

