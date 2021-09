Pillerseetal II hält mit Kantersieg in Oberndorf Kontakt zum Leader St. Johann II

Details Mittwoch, 29. September 2021 13:59

In der elften Runde der 2. Klasse Ost haben die Top-3 ihre Spiele gewonnen. Der SK St. Johann II kann Westendorf II knapp mit 2:1 besiegen, auch Schwoich II gewinnt knapp 1:0 gegen Waidring. Dem SK AVZ Pillerseetal II gelingt ein 7:0 Kantersieg in Oberndorf. St. Johann führt vier Punkte vor Pillerseetal und sechs vor Schwoich die Tabelle an.

Vier Treffer durch Robert Hupf für Pillerseetal II

Klaus Tury, Trainer SK AVZ Pillerseetal II: „Wir haben den Schwung vom Derbysieg gegen St. Johann mitgenommen und sofort mit voller Konzentration Gas gegeben. Dadurch gelang es uns sehr früh im Spiel mit einem Freistoß durch Robert Hupf die 1:0 Führung zu fixieren. Doch die Oberndorfer haben in den ersten zwanzig Minuten ordentlich Druck gemacht - vor allem aus dem Mittelfeld heraus. Wir mussten nämlich umstellen und zwei sechzehnjährige Kicker - Sebastian Huber und Johannes Obwaller – sind zum Einsatz gekommen. Die beiden hatten sich nach zwanzig Minuten eingespielt, gutes Stellungsspiel und frech nach vorne agiert. In der 31. Minute konnte Lukas Trager auf 2:0 stellen, 3:0 durch Markus Trixl in Minute 37 und 4:0 durch Robert Hupf in der 45. Minute. Drei weitere Treffer in Hälfte zwei – Robert Hupf scort zweimal, Simon Träger gelingt ein Treffer. Am Ende ein sehr klarer 7:0 Erfolg. Gratulation an meine Spieler - sie haben fast alles umgesetzt was wir besprochen hatten und bis zum Schluss voll auf Druck gespielt, sodass wir mit 7:0 gewinnen konnten. Ich bin sehr stolz auf das ganze Team!“

Beste Spieler SK AVZ Pillerseetal II: Robert Hupf (Sturm), Innenverteidigung Robert Gollner, Markus Trixl (rechts Flügel) und Johannes Obwaller (6er).

