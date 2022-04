Schwoich II mit Sieg gegen Oberndorf und Niederlage gegen Pillerseetal II

Details Mittwoch, 20. April 2022 02:28

Doppelrunde zu Ostern 2022 in der 2. Klasse Ost – aber kein Team konnte das Punktemaximum von sechs Zählern holen. So hat sich in der Tabelle nicht viel verändert – der SK St. Johann II nach wie vor recht klar in Front. Der FC Riederbau Schwoich II siegt am Karsamstag gegen Oberndorf.

Schwoich II bezwingt Oberndorf

Stefan Strasser, Trainer FC Riederbau Schoich II: „Wir sind absolut gut in die Partie gestartet und sind auch verdient in der 33. Minute durch Liam Hirtl in Führung gegangen. Wir haben den Gegner dann kommen lassen und sind mit 1:0 in die Pause. In der Pause haben wir uns neu motiviert und der Start in Hälfte zwei ist sehr gut gelungen – das 2:0 in der 49. Minute durch Christoph Lechner und sechzehn Minuten später das 3:0 durch Massimo Rieser. Beim Gegentor in der 87. Minute durch Sebastian Bachler war etwas Pech dabei. Aber ein ganz klar verdienter Erfolg!“

Beste Spieler FC Riederbau Schwoich II: Massimo Rieser und Christoph Lechner

Doppelrunden-Bilanz

Zu Ostern 2022 wurde in der 2. Klasse Ost eine Doppelrunde gespielt – am Karsamstag und am Ostermontag. Leader St. Johann II ist am Karsamstag spielfrei und holt gegen Söll II einen 2:1 Erfolg. Verfolger Pillerseetal I verliert in Westendorf 0:2 und gewinnt gegen Schwoich II 3:0. Westendorf spielt am Ostermontag gegen Waidring 3:3. St. Johann führt die Tabelle mit einem Spiel weniger und drei Punkten Vorsprung auf Pillerseetal an, noch ein Spiel mehr als Pillerseetal hat die neue Nummer drei Westendorf II am Konto – zwei Punkte hinter Pillerseetal.