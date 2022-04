Waidring rettet gegen SK St. Johann II einen Punkt

Details Dienstag, 26. April 2022 11:39

Obwohl St.Johann 1b auf dem Papier der klare Favorit war, kam der Tabellenführer gegen Waidring nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SK St..Johann 1b. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen. Im Hinspiel hatte St.Johann 1b durch einen 2:0-Erfolg bei SK Waidring die drei Punkte eingefahren.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Andreas Fritzenwanger brachte sein Team in der 56. Minute nach vorn. In der 89. Minute erzielte Waidring durch Peter Köck den Ausgleich. Am Ende stand es zwischen SK St..Johann 1b und SK Waidring pari.

Stefan Gasteiger, Trainer SK St. Johann: „Wir sind sehr gut in die Partie gekommen und haben überlegen agiert. Leider haben wir viele Möglichkeiten nicht verwandelt, unglücklich den Ausgleich kassiert. Eigentlich muss man in so einem Spiel den Dreier machen, trotzdem Pauschallob für meine Mannschaft.“

Nach 20 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für St.Johann 1b 43 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 51 Treffern stellt das Heimteam den besten Angriff der 2. Klasse Ost, jedoch kam dieser gegen Waidring nicht voll zum Zug.

SK Waidring muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende belegt der Gast mit elf Punkten den achten Tabellenplatz.

Seit sechs Begegnungen hat SK St..Johann 1b das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Die vergangenen Spiele waren für Waidring nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

2. Klasse Ost: SK St..Johann 1b – SK Waidring, 1:1 (0:0)

89 Peter Koeck 1:1

56 Andreas Fritzenwanger 1:0