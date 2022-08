Coach von Kirchdorf II analysiert den erfolgreichen Auftakt in Münster

Details Montag, 15. August 2022 18:27

Am 13. August 2022 hat auch die 2. Klasse Ost los gelegt – die Meisterschaft 2022/23 wurde gestartet. Zell am Ziller II war in der ersten Runde spielfrei, der zweite Neuling in der Liga – SV Kirchdorf II – hat bereits das erste Spiel bestritten. Es wurde ein erfolgreicher Auftakt mit einem 4:1-Sieg beim SC Münster II. Das Ergebnis ist aber wesentlich klarer als der Spielverlauf. Der erste Tabellenführer ist Kundl II – 7:1 gegen Söll II. Stumm Ii fährt mit einem 3:1 gegen Westendorf II ebenso einen Dreier ein wie Waidring mit einem 2:0 gegen Pillerseetal II. Hippach II und Oberndorf trennen sich 2:2.

Hätte auch anders laufen können!

Markus Thanner, Trainer SV Kirchdorf II: „Die erste Halbzeit war sehr hart umkämpft. Eine sehr schöne Aktion meiner Mannschaft zum 1:0 in der 31. Minute. Münster ist sehr robust aufgetreten, sehr zweikampfstark. Zwei Minuten nach unserem Führungstreffer gelingt Dario Zsabo das 1:1. Mit 1:1 ging es in die Pause. Drei Minuten nach Wiederanpfiff eine Ecke für mein Team und das 2:1 durch Martin Prantl. Sechs Minuten ein starker Angriff und Strafstoß – Martin Prantl verwandelt zum 3:1. Das war die Vorentscheidung in diesem Spiel. Den Schlusspunkt zum 4:1 konnte ich dann setzen. In der ersten Halbzeit war die Heimelf eher die bessere Mannschaft, in der 2. Halbzeit hatten wir klare Vorteile. Insgesamt hätte es aber auch anders laufen können, wenn Münster in der ersten Halbzeit effektiver gewesen wäre. So freuen wir uns über einen erfolgreichen Start in die Meisterschaft!“