Oberndorf feiert zweiten Saisonerfolg – Münster II erobert Tabellenplatz zwei

Details Sonntag, 04. September 2022 23:02

In der vierten Runde der 2. Klasse Ost konnte der SC Kundl II die weiße Weste eindrucksvoll verteidigen – ein 9:0 beim SK Hippach. Der SC Münster II ließ beim 5:0 beim SK AVZ Pillerseetal II nichts anbrennen und schob sich auf Position zwei der Tabelle. Im Mittelfeldduell setzte sich der FC Oberndorf gegen den SV Kirchdorf II mit 2:0 durch.

Harte Gangart zwischen Oberndorf und Kirchdorf II

Markus Thanner, Trainer SV Kirchdorf II: „Leider ein bitterer Tag für meine Mannschaft. Wir haben - wie ich auch in den ersten beiden Spielen - vom Start weg versucht, schönen Fußball zu spielen und hatten auch deutlich mehr Spielanteile. Oberndorf stand hinten kompakt und hat sehr kämpferisch versucht unser Spiel zu verhindern.

Durch die erste Offensivaktion kamen sie dann zum 1:0 durch Moritz Crettaz, eher aus dem nichts und gegen den Spielverlauf, aber so ist das manchmal im Fußball. Wirklich bitter wurde es dann mit dem 2:0 von Sebastian Bachler, welches – aus meiner Sicht - aus klarer Abseitsposition fiel und die Aufgabe für uns natürlich ungemein schwerer machte.

In der zweiten Halbzeit hat Oberndorf nur noch verteidigt und sie hatten einen an diesem Tag sehr starken Tormann, welcher die drei bis vier besten Chancen, die wir herausspielen konnten, stark abgewehrt hat.

Unter dem Strich war es eine kämpferisch starke Leistung der Heimelf und der Sieg war auch nicht ganz unverdient. Schade ist nur, wie es dazu kam. Ich denke, bei „nur“ 1:0 hätten wir deutlich bessere Chancen gehabt, nochmal zurückzukommen und auch die eine oder andere Gelbe Karte etwas früher hätte das Spiel nicht so hart werden lassen. Drei verletzte Spieler auf unserer Seite sagt dann doch einiges zum Charakter der Partie aus.“

Klarer Erfolg von Münster II in Fieberbrunn

Helmuth Lechner, Trainer SC Münster II: „Wir waren in der ersten Hälfte gegen Pillerseetal II ganz klar überlegen, hätten zur Pause eigentlich 6:0 oder 7:0 führen müssen. Getroffen haben wir zweimal – in der 22. Minute das 1:0 durch Gerhard Lechner und zwei Minuten später das 2:0 durch Manuel Meixner. Mit den erspielten Möglichkeiten sind wir sorglos umgegangen. Der Gegner hat es mit hohen Bällen versucht. Das 3:0 in der 59. Minute durch Daniel Brugger war dann der Knackpunkt der Partie. Damit war der Widerstand gebrochen, wir haben noch das 4:0 durch Felipe Ganz und das 5:0 durch Nico Geiler erzielt. Beim vierten und fünften Treffer hatten wir aber schon eine numerische Überzahl - nach einer Gelb/Roten Karte für die Heimelf.“