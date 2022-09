Stumm II hält mit Erfolg in Waidring Kontakt zur Tabellenspitze

Details Dienstag, 06. September 2022 00:31

In der 2. Klasse Ost hat nach der fünften Runde der SC Kundl II die weiße Weste verteidigt – 9:0 Kantersieg in Hippach. Münster II bleibt mit einem 5:0 auswärts gegen Pillerseetal dran, ebenso Stumm II mit einem 5:3 Erfolg beim SK Waidring.

Drei Treffer von Gerhard Hainz für Stumm II

Werner Köck, Trainer SK Waidring: „Wir hatten in der Anfangsphase wohl einige sehr gute Chancen und konnten die leider nicht nutzen. Wir konnten zwar in der 14. Minute durch Roman Knefz in Führung gehen, aber dann wurden die Gäste sehr effektiv. 1:1 in der 17. Minute durch Fabian Kröll, ein Doppelpack von Gerhard Hainz und es stand zur Pause 1:3. Nach der Halbzeit konnten wir jedoch nicht aggressiver werden und verloren den Faden im Spiel! Natürlich wurde der Gegner dann immer besser und war hoch motiviert und ging absolut verdient als Sieger vom Platz. In der 58. Minute das 1:4 durch Elias Stadler, wir konnten in der 66. Minute durch Jannik Bisdorf auf 2:4 verkürzen. Gerhard Hainz mit seinem dritten Treffer zum 5:2 für Stumm, das 3:5 und der Endstand durch ein Tor von Tobias Schreder.“