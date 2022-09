Kundl verteidigt mit Sieg gegen Waidring weiße Weste – Klarer Erfolg von Kirchdorf II gegen Söll II

Details Montag, 12. September 2022 00:51

In der sechsten Runde der 2. Klasse Ost haben die Top-3 nichts anbrennen lassen. Der SC Holz Pfeifer Kundl II hat aber mit dem SK Waidring einen starken Gegner – am Ende gewinnt der Tabellenführer 5:4. Münster II siegt 6:0 gegen Hippach II und Stumm II bezwingt Oberndorf 3:1. Der SV Kirchdorf II lässt Söll II mit einem 6:1 keine Chance.

Sechs Treffer von Kirchdorf II gegen Söll II

Markus Thanner, Trainer SV Kirchdorf II: „Für meine Mannschaft ist es heute von Anfang an sehr gut gelaufen. Allerdings haben wir erst kurz vor der Halbzeitpause getroffen – allerdings dreimal. Marcel Wagner mit einem Doppelpack und Niklas Aigner. In Hälfte zwei ist das Spiel dann so dahingeplätschert. Sehr faires Spiel, der Erfolg von uns - auch in dieser Höhe - verdient. Andreas Harasser, Niklas Aigner und ich haben die weiteren Treffer geschossen, Christoph Egger ist das 6:1 in der Nachspielzeit für die Gäste gelungen. Die Tore wurden sehr schön heraus gespielt.“

Beste Spieler SV Kirchdorf II: Niklas Aigner, Marcel Wagner, Christoph Steinberger

Neun Treffer zwischen Kundl II und Waidring

Stefan Pockenauer, Trainer SC Holz Pfeifer Kundl II: „Ein absolut offener Schlagabtausch mit den Kickern vom SK Waidring – und der SK ist auf keinen Fall eine Jugendmannschaft! In der zehnten Minute unser super heraus gespielter Führungstreffer durch Stefan Heel. Stefan Heel gelingt auch das 2:0 in der 30. Minute. Waidring hatte nicht viele Möglichkeiten, wir eher die dominantere Mannschaft. Zwei Minuten später der Anschlusstreffer von Jannik Bisdorf – so geht es in die Pause. Ebenfalls ein sehr schöner Treffer das 3:1 durch Jakob Hoflacher in der 49. Minute. Kurz darauf Jakob per Kopf zum 4:1. Im Gegenzug wir nachlässig – Waidring verkürzt durch Daniel Hechenbichler auf 2:4. Waidring kommt noch auf 3:4 durch Luca Foidl heran, so richtig eng ist es aber dann nicht mehr geworden. Clemens Kogler mit dem 5:3 in der 75. Minute, sieben Minute später das 4:5 durch die Gäste von Jannik Bisdorf. Fußballerisch waren wir schon die bessere Mannschaft!“