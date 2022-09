Neun Treffer zwischen Zell am Ziller II und Westendorf II

Details Dienstag, 13. September 2022 18:57

Der SK Zell am Ziller II konnte in der sechsten Runde der 2. Klasse Ost den ersten Sieg feiern. 6:3 gegen den SV Westendorf II, der damit auch die rote Laterne übernehmen muss. Zell am Ziller verbessert sich mit diesem Erfolg auf Platz neun und will den Schwung für die kommenden Runden mitnehmen.

Schwung in nächste Partien mitnehmen

Christian Pair, Trainer SK Zell am Ziller II: „"Nach unserem schwierigen Saisonstart waren wir enorm motiviert, den ersten Saisonsieg einzufahren. Dies zeigte sich anschließend durch einen Blitzstart meiner Mannschaft. Die ersten beiden Standardsituationen, getreten von Andreas Geisler, brachten uns schnell mit 2:0 in Führung. Lukas Rieser sehenswert per Dropkick und Fabian Brugger mit dem Kopf. Kurz darauf erhöhte Sebastian Egger mit einem Doppelpack auf 4:0. Beide mal war dabei Lukas Bischofer maßgeblich an den Toren beteiligt. Lukas Bischofer war es auch, der im Anschluss eine Flanke von Lukas Auer mit einem Kopfball zum 5:0 im Tor unterbrachte. Mit dem 5:0 zum Rücken haben wir leider etwas locker gelassen und unsere Gäste aus Westendorf konnten noch vor der Halbzeit auf 5:2 verkürzen.

In der zweiten Halbzeit war es dann ein ähnliches Bild. Westendorf machte das Spiel und stellte den Spielstand auf 5:3. Beim Spielstand von 5:3 müssen wir uns bei unserem Co-Trainer - und normalerweise Feldspieler - Gerhard Flörl bedanken, der uns als Torwart einsprang und einige Torschüsse entschärfen konnte. Umso wichtiger war dadurch für uns das sehenswerte 6:3 durch Lukas Auer in der 83. Minute. Nach unserem holprigen Start in der neuen Liga - für den Verein ist es die Premiere in der 2. Klasse Ost mit der zweiten Mannschaft anzutreten - freuen wir uns sehr über den ersten Heimsieg und wollen den Schwung in die nächsten Partien mitnehmen.“

Beste Spieler SKZ: Lukas Rieser (VER), Andreas Geisler (MIT), Lukas Bischofer (MIT), Sebastian Egger (ANG)