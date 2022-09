Drei Punkte für Stumm II, Kirchdorf II und Münster II

Details Samstag, 17. September 2022 14:43

Zum Auftakt der 7. Runde der 2. Klasse Ost gibt es zwei deutliche und einen eher knappen Erfolg zu vermelden. SVG Stumm II gewinnt gegen SC Holz Pfeifer Kundl II mit 2:0, der SV Kirchdorf II siegt beim SV Westendorf II mit 6:2 und der SC Münster II lässt dem SK Waidring mit 6:0 keine Chance. Stumm, Münster und Kundl halten damit bei fünfzehn Zählern, drei Punkte zurück – allerdings mit einem Spiel weniger – der SV Kirchdorf II.

Doppelpack von Elias Stadler für Stumm II gegen Kundl II

Stefan Pockenauer, Trainer SC Holz Pfeifer Kundl: „Wie zu erwarten war ein hartes zweikampfbetontes Spiel. Leo, ein junger Spieler von uns, verletzte sich am Knöchel – ein Außenbandriss! Gute Besserung, Kopf hoch, das wird schon wieder!

Die erste Halbzeit mit Chancenübergewicht meiner Mannschaft, die aber nicht genutzt wurden. Das Spiel sonst ziemlich ausgeglichen, somit gingen wir mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit ein offener Schlagabtausch, kampfbetont, ähnlich wie Hälfte eins. Wir konnten unsere Chancen leider nicht verwerten. Manchmal standen wir zu offensiv und das konnte Elias Stadler mit zwei Treffern ausnützen. Noch mal Gratulation den Stummerern Spielern und gute Besserung unserem Leo!“

Klarer Erfolg von Kirchdorf II in Westendorf

Markus Thanner, Trainer SV Kirchdorf II: „Vom Start weg dominierten wir das Spiel bis zum 2:0 in der zehnten Minute durch Bastian Schwabegger, den ersten Treffer konnte Marco Ebser erzielen. Nach dem schnellen 2:0 nahmen wir es etwas zu locker, da kamen die Westendorfer zwei bis dreimal mit langen Bällen gefährlich vor unser Tor. In der 18. Minute das 1:2 durch Robert Gossner. In dieser Phase Westendorf ebenbürtig. Ab dem 1:3 durch Bastian Schwabegger in der 31. Minute fanden wir wieder besser ins Spiel und konnten noch zwei weitere Treffer erzielen. Martin Prantl und Tor Nummer drei für Bastian Schwabegger.

In der zweiten Halbzeit war es eher ein zerfahrenes Spiel mit wenig Tempo, ziemlich ausgeglichen. Beide Mannschaften konnten noch ein Tor erzielen. „Speedy“ Patrick Astl - bei seinem Comeback - mit einem schönen Treffer außerhalb vom 16er und Robert Gossner war für die Heimelf erfolgreich.

Besonders sehenswert war aber das 1:0 - super Lochpass von Andi Harasser auf Marco Ebser und ein Heber über den Tormann – Prädikat Weltklasse!“

Beste Spieler SV Kirchdorf II: Kals Benni, Harasser Andi, Schwabegger Basti

Drei Treffer in zwanzig Minuten von Daniel Daxgabler für Münster in Waidring

Werner Köck, Trainer SK Waidring: „In der Anfangsphase dachte ich mir, es wird ein tolles, schnelles Spiel - mit Chancen auf beiden Seiten. Durch dumme Eigenfehler im Aufbau, bekamen wir allerdings schnell die ersten Gegentore - dreimal durch Daniel Daxgabler von Münster. Wir waren dann einfach zu unkonzentriert und Münster immer schneller am Ball und effizienter im Spiel. Manuel Schwarzmann macht das 4:0 noch vor der Pause, am Ende ein 6:0 für Münster durch Alexander Reiter und einem Eigentor. Münster ist eine richtig gute Mannschaft und sie haben verdient die drei Punkte mitgenommen!“