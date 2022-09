Kirchdorf II erobert mit Sieg gegen Pillerseetal II Tabellenplatz drei – drei Punkte für Zell am Ziller durch Fabian Brugger

Details Montag, 26. September 2022 00:06

Führungswechsel in der achten Runde der 2. Klasse Ost. Der SC Kundl II schwingt sich nach einem 3:2 Erfolg gegen Oberndorf an die Tabellenspitze. Stumm II muss den Platz an der Sonne nach einem 0:3 in Münster räumen. Zell am Ziller II mit einem etwas glücklichen 1:0 Erfolg gegen Hippach II. Der SV Kirchdorf II bleibt in Kontakt mit der Tabellenspitze – ein ungefährdeter 5:1 Erfolg gegen den SK AVZ Pillerseetal II.

Kirchdorfs Trainer mehrfach als Vollstrecker gegen Pillerseetal erfolgreich

Markus Thanner, Trainer SV Kirchdorf II: „Es war wieder ein sehr engagierter und souveräner Auftritt meiner Mannschaft. Von Anfang an war klar, dass die drei Punkte in Kirchdorf bleiben werden.

Wir hatten sehr viele Spielanteile und konnten auch früh - in der 13. und 17. Spielminute - mit 2:0 in Führung gehen. Bastian Schwabegger hat das erste Tor erzielt. Das 3:0 war dann fast schon die Vorentscheidung. Hier möchte ich das geniale Zuspiel von Martin Prantl erwähnen, der mich mit einem scharfen Flachpass von der Mittelauflage perfekt freispielte und ich musste dann nur noch einschieben. Überhaupt waren alle Tore sehr schön heraus gespielt! Basti und ich konnten dann mehrmals erfolgreich abschließen.

Super war, dass wir direkt nach der Halbzeit gleich nachgelegt haben mit dem 4:0 und dem 5:0. Danach haben wir öfter gewechselt und ein bisschen den Rhythmus verloren, so kamen die Gäste zum Anschlusstreffer durch Gabreel Afify. In der Schlussphase mussten wir dann mit zehn Mann fertig spielen, da Andi Harasser verletzt raus musste. Unterm Strich ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, der sogar noch höher ausfallen hätte können und auch nie in Gefahr war!“

Beste Spieler SV Kirchdorf II: Martin Prantl, Basti Schwabegger, Markus Thanner

Zell am Ziller II holt sich Dreier gegen Hippach II in der Nachspielzeit

Christian Pair, Trainer SK Zell am Ziller II: „Chancen auf beiden Seiten in der ersten Hälfte, die besseren für meine Mannschaft, denke ich. In Hälfte zwei waren wir die glücklichere Elf und konnten in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer durch Fabian Brugger erzielen. Der Treffer fiel nach einem Einwurf. Zu erwähnen ist aber auch, dass der fünfzehnjährige Schiedsrichter Julian Kohler die Partie ausgezeichnet geleitet hat!“