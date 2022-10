Markus Thanner und Werner Köck analysieren das Derby zwischen Kirchdorf II und Waidring

Details Montag, 10. Oktober 2022 15:40

Heißes Derby in der 10. Runde der 2. Klasse Ost zwischen dem SV Kirchdorf II und dem SK Waidring. Der SV Kirchbdorf setzt sich mit 3:1 durch und kann damit auch die Tabellenführung übernehmen, da der SC Kundl spielfrei ist. Auch Münster II (2:1 gegen Oberndorf) hat nun einundzwanzig Punkte am Konto, allerdings ein Spiel mehr ausgetragen als Kirchdorf und Kundl.

Wir freuen uns über die Tabellenführung!

Markus Thanner, Trainer SV Kirchdorf II: „Es war das erwartet schwere und kämpferische Derby gegen Waidring. Vor voller Tribüne und bei englischen Verhältnissen (nasser Boden) schenkten sich beide Team nichts.

Meine Mannschaft hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz und versuchte wie sonst auch das Spiel zu machen, aber die Waidringer standen sehr kompakt, waren immer nah am Mann und auch mit einer gewissen Härte da.

So dauerte es etwas, bis wir uns die ersten Möglichkeiten erarbeiten konnten. In Minute 36 war es dann so weit. Nach einer tollen Kombination im Mittelfeld spielte einmal mehr unser Spielmacher Andi Harasser einen genialen Pass in den Raum für Emre Cetinkaya, welcher allein aufs Tor lief und den Ball unhaltbar im kurzen Kreuzeck versenkte. Man merkte, dass wir noch vor der Halbzeit nachlegen wollten und das gelang auch. Schöner Aufbau von Steinberger, ich verlängerte in den freien Raum und wieder war es Emre, der dem Tormann keine Chance ließ und damit die verdiente 2:0 Führung für uns herstellte.

Die Waidringer kamen stark aus der Kabine und wollten unbedingt ins Spiel zurückkommen. In Minute 55 dann das 2:1 durch einen Elfmeter von Bisdorf, aber meine Mannschaft fand auch hier die perfekte Antwort und machte quasi im Gegenzug das 3:1. Harasser wieder mit tollem Pass auf Emre, dieser legt zurück auf Mader und der genau in den rechten Winkel.

Die Waidringer gaben trotzdem nicht auf und hatten Pech mit zwei Stangentreffern. Alles in allem war es meiner Meinung nach ein verdienter Sieg. Der Gegner hat zwar sehr hart, aber nicht unfair gespielt und wird es so sicher noch dem einen oder anderen in der Liga schwer machen. Wir freuen uns über die erste Tabellenführung und wollen diese so lange wie möglich behalten!“

Kritik am Schiri – aber trotzdem ein Super Derby!

Werner Köck, Trainer SK Waidring: „Vor über 300 Zusehern gingen wir und auch der SV Kirchdorf voll motiviert in das Derby, das seit vielen Jahren nicht mehr statt fand. Die Nachwuchskinder liefen mit den Mannschaften ein. Es war alles angerichtet für einen spannenden Fußballabend!

Zum Spiel: Der SVK versuchte natürlich alles um das Spiel der Spiele zu gewinnen mit einer sehr erfahrenen Mannschaft und mobilisierten auch ein oder zwei Spieler der Einsermannschaft und konnten uns in der ersten Hälfte ziemlich reindrücken und auch zwei Tore erzielen kurz vor der Halbzeit das 0:2 beide durch Emre Cetinkaya!

So ging es dann in die Halbzeit und ich sagte zu meinen Männern, wir sind dabei, stehen gut und müssen es schaffen, ihren 10er Andi Harasser zurück zu drängen, sodass er eine Art 6er spielen muss. Denn es ging alles über ihn und er hat wirklich gewaltig die Bälle direkt weitergeleitet, obwohl er immer von unserem Roman Knefz extrem belagert wurde, der es ihm sehr schwer machte!

Meine Mannschaft schaffte es dann gleich nach Anpfiff der zweiten Halbzeit einige sehr gute Passkombis im Mittelfeld zu spielen und wir konnten dann in der 55. Minute den Anschlusstreffer durch Jnnik Bisdorf erzielen. Eine Minute später kam dann postwendend das 1:3 durch Mader Fabian. Ab diesem Zeitpunkt schafften wir es durch wieder sehr gute Kombinationen und einem extremen Kampfgeist den Gegner voll unter Druck zu setzen. Es spielte sich alles nur noch in der gegnerischen Hälfte ab Angriff für Angriff! Jedoch reichte es am Ende leider nicht für Punkte! Mehrmals Aluminium und einige umstrittene Entscheidungen des Unparteiischen – mehr war nicht mehr drin! Trotzdem ein super Derby, so wie es sein soll! Ich bin sehr stolz auf die Leistung meiner Männer.

Beste Spieler SK Waidring: Knefz Roman, Köck Manuel, Köck Peter, Schreder Tobias (15 Jahre!)