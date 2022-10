Stumm II verliert mit Remis gegen Zell am Ziller II Anschluss an Tabellenspitze

Details Dienstag, 11. Oktober 2022 12:37

Nach der zehnten Runde der 2. Klasse Ost halten drei Mannschaften bei einundzwanzig Zählern. Münster II, Kundl II und Kirchdorf II, wobei Münster II ein Spiel mehr ausgetragen hat als die beiden Konkurrenten. Für SVG Stumm II gab es einen Dämpfer – nur 2:2 beim SK Zell am Ziller II und damit fünf Punkte Rückstand auf die Top-3.

Die Trainer analysieren die neunzig Minuten

Christian Pair, Trainer SK Zell am Ziller II: „Wir sind nicht gut in die Partie gestartet. Nach einer halben Stunde lag Stumm mit 2:0 in Führung – Treffer von Gerhard Hainz und Nevenko Blazevic. Wir mussten heute leider doch sehr ersatzgeschwächt antreten, die Partie war sehr zweikampfbetont. Jakob Hotter von unserer U16 hat heute sein Debüt gefeiert – er kam in der 70. Minute ins Spiel. Von den konkreten Möglichkeiten her war es eine ausgeglichene Partie. Sicherlich wichtig war es, dass wir in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Anschlusstreffer durch Manuel Ellegast erzielen konnten. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff gelang Marko Rakic das 2:2, dabei ist es dann auch geblieben!“

Philipp Wurm, Trainer SVG Stumm II: „Unsere schnelle Führung in der achten Minute durch Gerhard Hainz. In dieser Phase waren wir drückend überlegen, konnten auch in der 32. Minute durch Nevenko Blazevic zum 2:0 nachlegen. Kurz vor der Pause der Anschlusstreffer von Zell, den Strafstoß zum 2:2 hätte unser Goalie fast abwehren können. Wir hatten noch einen Pfostenschuss und doch ein klares Übergewicht an konkreten Möglichkeiten!“